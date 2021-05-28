Sarı Nokta'ya dikkat!

Sarı Nokta hastalığı özellikle ileri yaşlarda görülür ve ilerleyici tarzda bir görme kaybına sebep olabilmektedir.

Günümüzde en sık karşılaşılan görme kaybı sebeplerinin başında sarı nokta hastalığı gelmekte.

Bu hastalık özellikle ileri yaşlarda görülür ve ilerleyici tarzda bir görme kaybına sebep olur. Son yapılan çalışmalar ışığında, bu hastalık çeşitli tedavi metotlarına kavuşsa da henüz kesin bir tedavisi tanımlanamadığından önemli bir sağlık sorunu olarak varlığını devam ettirmekte.

Nasıl bir hastalık?

Sarı nokta hastalığı veya yaşa bağlı makula dejenerasyonu; gözün retina tabakasında, en net görmeden sorumlu olan makula bölgesindeki (sarı nokta) reseptör hücrelerin ilerleyici kaybı sonucu merkezi görmenin yitirilmesidir.Sarı nokta hastalığı gelişen kişilerde, görme alanının merkezinde görme kaybı başlar ve hücrelerin zamanla yok olmasıyla kaybedilen görme alanı kenarlara doğru gelişler. Bir diğer deyişle, hastalar merkezde karanlık bir nokta görürken kenarlarda halka şeklinde bir görüşe sahip olur. Hastalar tamamen görme kaybına uğramasa da; yaşam kalitesi açısından ciddi anlamda olumsuz etkilenir.

Neler kaynaklık ediyor?

Sarı nokta hastalığının neden geliştiği kesin olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte, sarı nokta hastalığının gelişme riski yüksek olan çeşitli gruplar tanımlanmıştır. Bu gruplar aşağıdaki gibi sıralanabilir:65 yaş ve üstü kişiler,Kadınlar,Avrupa kökenli beyaz tenli renkli gözlü kişiler,Ailesinde makula dejenerasyonu öyküsü olanlar,Sigara içenler,Fazla kilolu olanlar,Kalp damar hastalığı öyküsü olanlar,Yüksek tansiyon hastaları ve Yüksek kan kolesterolü...

Belirtileri neler?

Sarı nokta hastalığı ilerleyici özellik gösterir. Bu anlamda, hastalığın erken evresinde ortaya çıkan semptomlar hasta tarafından fark edilemeyebilir; ileri dönemde semptomların daha da şiddetlenmesiyle hastalık tanınabilir.Makula dejenerasyonu gelişen bir hastada aşağıdaki semptomlar tespit edilebilir:Görme alanındaki düz çizgilerde bozulmalar,Merkezi görme alanında görme kaybı,Az ışıkta görememe, yoğun aydınlatmaya ihtiyaç duyma,Bulanık görme•Yüzleri tanımada güçlük,Renk ayrımında zorlukSarı nokta hastalığı ilerleyici olsa da; tamamen körlüğe yol açmaz. İleri evrelerde hastalar merkezi görme alanlarını tamamen kaybetseler bile görme alanlarının kenarlarını görebilirler.

Mevcut klinik yaklaşımda, sarı nokta hastalığının kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, sarı nokta hastalığının ilerlemesini yavaşlatıcı ve hayat kalitesini artırıcı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bu yöntemler hastalığın alt formuna bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.