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TIMETURK / SAĞLIK / Salmonella nedir ve belirtileri nelerdir?

Salmonella nedir ve belirtileri nelerdir?

İngiltere'de çikolata üreticisi Ferrero ile bağlantılı Salmonella salgını görülmesi nedeniyle soruşturma başlatıldığı açıklandı. İngiltere’de bazı çocuklarda görülen salmonella vakalarının ardından salmonella hastalığıyla ilgili bilgiler vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Salmonella nedir ve belirtileri nelerdir? Salmonella nasıl tedavi edilir?

54 Dakika Önce
2022-04-05 12:58:11
Salmonella nedir ve belirtileri nelerdir?

Salmonella virüsü İngiltere'de 60'tan fazla çocukta görülmesinin ardından, İngiltere Gıda Standartları Ajansı'ndan yapılan açıklamada çocuklarda Salmonella hastalığına yol açan Kinder sürpriz çikolatalarının toplatılması uyarısında bulundu. Çikolata üreticisi Ferrero, bazı çocuklarda görülen Salmonella vakası nedeniyle bir grup Kinder sürpriz çikolatasını toplama kararı aldı. Artan vakalar sonrasında birçok kişi salgının belirtilerini merak etmeye başladı. İşte merak edilen haberin detayı…

Salmonella nedir ve belirtileri nelerdir?

Salmonella gıda kaynaklı sindirim sistemlerinde çeşitli hastalıklara neden olan bir bakteri grubudur. . Salmonella bakterisinin 2500 tane alt grubu vardır. Kabaca kendi içerisinde tifoidal ve non-tifoidal olarak iki gruba ayrılır. Tifoidal olanlar salmonella typhi ve salmonella paratyphi sadece insanı konak olarak kullanılır. Salmonella, gastroenterit (midede ve bağırsakta iltihaplanma), enterokolit (ince bağırsakta ve kalın bağısakta iltihaplanma), besin zehirlenmesi, tifo hastalığı (enterik ateş) gibi hastalıklara sebep olur. Salmonella bakterisinin vücuda girmesinden yaklaşık 12-72 saat sonra şu belirtiler görülür:

İshal

Ateş

Bulantı

Kusma

Karın krampları

Mide bulantısı, kusma

Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir.

Salmonella nasıl tedavi edilir?

Hastalığın tedavisi etkene yönelik olarak hekim tarafında uygun antibiyotik ve destek tedavisi ile yapılmaktadır.Hastalık belirtisi gösteren kişilerin derhal hekime başvurmaları gerekmektedir.

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