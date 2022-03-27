Sahurda hangi yiyecekler tok tutar? Sahurda tok tutan yiyecekler hangileri? Susatmayan sahur yiyecekleri

Sahurda hangi yiyecekler tok tutar? Günün 14-15 saatini oruçlu geçirdiğimiz ramazan ayında en çok dikkat edilen öğün sahur oluyor. Hangi besinleri tükettiğimizde gün içerisinde daha tok kaldığımız, uzmanlar tarafından açıklandı. Peki sahurda tok tutan yiyecekler hangileri? İşte susatmayan ve tok tutan sahur yiyecekleri...

Günün 14-15 saatini oruçlu geçirdiğimiz ramazan ayında en çok dikkat edilen öğün sahur oluyor. Hangi besinleri tükettiğimizde gün içerisinde daha tok kaldığımız, uzmanlar tarafından açıklandı. Peki sahurda tok tutan yiyecekler hangileri? İşte susatmayan ve tok tutan sahur yiyecekleri...

Sahura neden kalkılır?

Alimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zariyat, 51/18).

Dolayısıyla sahur, acıkmamak için yemek yediğimiz bir öğün değil, hediyedir. Bedeni oruca hazırlayan sahur, kişinin tıka basa doyması için değil, bedenin bir sonraki öğünü için hazırlık aşamasıdır.

Sahurda hangi yiyecekler tok tutar?

Sahurda hafif besinleri tercih etmek gerekir. Uzmanların da görüşü; yağlı ve aşırı tuzlu besinlerden uzakdurulması yönündedir. Dolayısıyla sahurda;

- Yumurta

- Tam tahıllı ekmek ve benzeri ürünler

- Bol lif içeren sebzeler

- Süt ürünleri (özellikle yoğurt)

- Kuruyemiş

gibi ürünlerin tüketilmesi, tokluk seviyesini artıracaktır.

Susatmayan sahur yiyecekleri

Genel olarak besinlerin işlenmemiş ve dönüştürülmemiş halleri vücudu susatmaz. Çiğ sebzeler, kuruyemiş, süt ve süt ürünleri gibi besinler susatmayan besinler olarak değerlendirilebilir.

Bunların yanı sıra, susatan besinlere bakarak yol almak daha mantıklıdır.

Susatan sahur yiyecekleri