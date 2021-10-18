Şahin ve Türeci, kanser aşısı için tarih verdiler

BioNTech’in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısı ile ilgili umutlandıran açıklamalarda bulundu.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci, mRNA tabanlı kanser aşısının da yolda olduğunu müjdesini verdi.

NTV'de yer alan habere göre, Özlem Türeci aşılarda kullandıkları teknolojiyi pandemi öncesinde aslında kanser aşısı geliştirmek için kullandıklarını söylerken, kanser aşılarının hali hazırda hastalara uygulanmak üzere tasarlandığını ve çok yüksek bir bağışıklık tepkisini harekete geçirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Türeci, aynı teknolojiyi kullanan koronavirüs aşılarının da aslında çok daha ağır bir hastalığa yani kansere karşı savaşmak üzere geliştirildiği için virüs üzerinde yüksek bir başarı sağladığını belirtti.

KANSER AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Üzerinde çalıştıkları kanser aşılarının önümüzdeki 2-3 yıl içinde piyasaya çıkabileceğini vurgulayan Şahin, bu aşıyla amaçlarının kanser hastalığında nüksetme probleminin önüne geçmek olduğunu belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.