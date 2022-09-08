Sağlıklı bir yaşam için bunu mutlaka yapın!

Prof. Dr. Güner Sönmez, yürüyüş yapmanın sağlığa olan faydalarını tek tek sıraladı.

Her gün 30 dakika yürüyüş yapmanın eklem ağrılarına, kas sertliğine iyi geldiği toplum tarafından bilinen bir gerçek.

Prof. Dr. Güner Sönmez ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yürüyüşün insan sağlığı üzerindeki etkilerini şu şekilde sıraladı.

“Yürümek;

-Kanser riskini azaltır

-Diyabet riskini azaltır

-Yüksek tansiyon riskini azaltır

-Bunama riskini azaltır

-Anksiyete ve depresyon riskini azaltır

-Obezite riskini azaltır

-Kalbinize, beyninize, kemik ve kaslarınıza, ruhunuza iyi gelir.

Durmayalım, yürüyelim arkadaşlar.”

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