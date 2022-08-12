Sağlıkçılardan Ek Ödeme Yönetmeliğine tepki: 'Yeniden düzenlenmeli'

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına dair hazırlanan ‘Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’ dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliği değerlendiren Türkiye Eczacılar Birliği ve Sağlık-Sen, yönetmeliğin tekrar düzenlenmesini talep etti.

Resmi Gazete'nin yayımlanmasının ardından yazılı açıklama yapan Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) ise söz konusu yönetmeliğin kamu eczacılarını yok saydığını belirterek, "Yönetmelik, kamu eczacıları için Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın duyurduğu gibi bir müjde değil, aksine tam bir hayal kırıklığı olmuştur" açıklamasında bulundu.

Yönetmelikte kamu eczacılarının bir kez daha görmezden gelindiği ifade edilerek, “Eczacılık camiasında haklı bir tepki yaratmıştır. Yeni düzenlemeyle eczacılarımıza reva görülen oranlar, sağlık personeli arasında katsayı adaletsizliğini artırdığı gibi hakkaniyetli de değildir" denildi.

“Yeniden düzenlenmeli”

Kamu eczacılarına yapılacak mesai içi ek ödeme tutarlarında ve kadro unvan katsayılarında TEB olarak talep ettikleri oranların görmezden gelindiği, hizmet alanı kadro ve unvan katsayılarında dahi bir değişiklik yapılmadığının altı çizilerek yeniden düzenlenmesi talebinde bulunuldu.

“Aile hekimleri de tepkili”

Eczacıların yanı sıra aile hekimleri de kendilerini kapsamadığını ifade ettikleri yönetmeliğe tepkili. Yönetmelikle birçok sağlık emekçisinin aldığı döner sermaye ödemelerinde iyileştirmeler yapıldığına dikkat çeken aile hekimleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile Bakan Koca'yı eleştirdi. Aile hekimleri, verilen sözlerin tutulmasını talep etti.

“İvedi adımlar atılmalıdır”

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş da Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'ne ilişkin, "Bu yönetmelikle, sabit ek ödemelerin mahsuplaşması fiilen etkisiz hale gelmiştir." değerlendirmesini yaptı. Tüm çalışanlara "taban" belirlenmesinin önemli bir adım olduğunu vurgulayan ve çalışanların sabit gelirlerinin arttığını belirten Durmuş, şunları kaydetti:

"Teşvik ek ödemesi sistemiyle tüm çalışanların gelirlerinin daha da artması mümkündür. Hekim ve hekim dışı ek ödeme havuzlarının ayrılması imkanı sağlanmıştır. Yılda 7 gün raporda, heyet raporlarında ve 10 günlük kongre izinlerinde ücretler kesilmeyecektir. Teşvik ödemesinin hesaplanması ve uygulamasında Sağlık Bakanlığı geniş yetkiye sahip olmuştur. Ancak, Bakanlık aldığı bu geniş yetkiyi hakkaniyet odaklı kullanmalı, nesnel prensiplere dayandırmalıdır. Hekim dışı sağlık çalışanlarının taban ödeme miktarları beklentilerin altında kalmıştır. Taban ödemelerin bir an önce artırılmasına yönelik ivedi adımlar atılmalıdır. Sağlık Müdürlüklerinde çalışanların taban ek ödemelerinin birim hedef puanına endekslenmesi hakkaniyetli olmamıştır. Ayrıca, Bakanlık merkez teşkilatı, ASM'ler, üniversite hastaneleri, Hudut Sahiller ve Adli Tıp Kurumu için de ivedilikle gereken düzenlemeler yapılmalıdır."