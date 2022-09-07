Sağlık Yönetimi mezunları isyanda: 15 yıldır 1 tane atama yapılmadı

Üniversitelerin Sağlık Yönetimi bölümlerinden mezun olup yıllardır atama bekleyen mezunlar sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışıyor. 146 üniversiteden bugüne kadar 100 bin mezun olduğunu belirten kullanıcılar, '15 yıldır tek bir tane atama yapılmadı' diyerek özellikle alınacak 85 bin yeni personel listesinde kendilerinin de yer almasını istiyorlar

Haber: Pınar Karahan

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 85 bin personel alınacağını açıklaması üzerine tüm sağlık personellerinde heyecanlı bekleyiş başladı.

Üniversitelerin 'Sağlık Yönetimi' bölümünden mezun olup atama bekleyen binlerce kişi Twitter'da #SnKılıcdarogluSYninSesiOl etiketi altında buluştu. Sağlık Yönetimi Bölümü'nün 146 üniversitede olup, yarım asırdan fazla köklü bir geçmişi bulunduğunu belirten Sağlık Yönetimi Platformu, konu hakkında "100 binden fazla mezunu olmasına rağmen son 15 yıldır bizim bölümden bir tane bile atama yapılmadı. Lütfen biz gençlerin sesine ses olun" tweetini attı.

Seslerini duyurmaya çalışarak atama yapılmasını talep eden kullanıcıların konuyla ilgili attığı tweetlerden bazıları şöyle:

"Biz sağlık yönetimi öğrencileri de bu ülkenin evladı değil miyiz? Neden kimse bizim sesimizi duymuyor?"

"Bu bölümün varlığını bilen Sağlık Bakanlığı neden hala görmezden geliyor"

"85 bin alımda yer almak Sağlık Yönetimi bölümünün de hakkı"

"Sağlık Yönetimi bölümünü diplomalı işsiz sayısını artırmak için mi açtınız? Yıllardır tek bir atama niye verilmedi"

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