Sağlık turizminde 15 bin elemana ihtiyaç var I Sağlık turizmine eleman aranıyor

Sağlık turizminin ekonomik hacmi ne kadar? Avrupalılar saç ekiminde neden Türkiye'yi tercih ediyor?

Antalya, Alanya'da düzenlenen Sağlık Turizmi Eğitimi Çalıştayı'na davet edilen Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Servet Terziler, "Türkiye'de günde ortalama 2 bin saç ekimi işlemi yapılıyor. Her vaka başına 1 destek eleman olması gerektiğini düşünüyorum. Bu alanda en az 15 bin eleman açığımız var. Çalıştay raporumuzu YÖK'e sunacağız. İki yıllık eğitim programları ile sağlık alanında temel bilgilere sahip nitelikli destek elemanlar yetiştirilmesi hem ülkemizin hem de sektörümüzün önünü açar" açıklamasında bulundu.

Sağlık turizminin ekonomik hacmi ne kadar?

Pandemi öncesinde 3 milyar dolarlık ekonomik hacme ulaşan, salgın döneminde de son 10 yılda kazandığı ivmeyi devam ettirmek adına var gücüyle çalışan sağlık turizmi sektörü, destek eleman açığına çare arıyor.

Terziler,“ Destek elemanı doktora, destek veren hasta ve doktor arasında bir köprü görevi gören bir birey olduğunu tanımladık. Bu insanlar özellikle İstanbul'da nispeten bulunmasına rağmen Türkiye'nin 81 ilinde sağlık turizmi yapıldığını düşündüğümüz zaman destek elemanlarında hem sayı olarak hem de kalite olarak ciddi sorunlarımız olduğunu görüyoruz.

Mümkün olduğu kadar fakültelerde, 2 yıllık programlarda en az 1 yabancı dil ile sağlık turizm destek uzmanı programları planlandı.Türkiye'de bulunan hekim sayısı yaklaşık 150 bin. Hemşire sayımız ise 750 bin civarında. Türkiye'de günde ortalama 2 bin saç ekimi işlemi yapılıyor. Bu sayı için en az her vaka için bir destek elemanı olması gerekiyor. Buradan en az 15 bin destek elemanı açığı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çalıştay raporlarımızı YÖK'e ilettik.”

Avrupalılar saç ekiminde neden Türkiye'yi tercih ediyor?

Terziler, saç ekimi ve saç tedavileri alanındaki son gelişmeleri de paylaştı: “Saç ekimine bakıldığı zaman ön plana çıkan ülkeler arasında İtalya, İspanya, İngiltere, Almanya, Hollanda gibi ülkelerde Türkiye ön planda.

Dünyanın hemen hemen en kaliteli ve en uygun sağlık hizmeti Türkiye'de sunuluyor. Bu çıkış başlarda saç ekimi gibi spesifik alanlarda İstanbul ve Türkiye marka haline geldi. Özellikle son 5 yılda aylık olarak 50 binin yıllık olarak ise 750 bine varan saç ekim sağlık turistine ulaştık"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.