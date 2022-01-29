Sağlık sigortası sistemi nasıl işliyor? Dünyada sağlık sisteminin röntgeni

ABD'de sağlık sistemi nasıl çalışıyor? Avrupa ülkeleri sağlık sistemini hangi temele oturtmuş durumda. İşte konuya dair ayrıntılar...

Pandemi hiçbir kıtaya sınırlı kalmadığı, insanlar tarafından oluşturulmuş hiçbir sınırı tanımayarak her ülkeyi etkilediği için tüm ülkelerin sağlık sistemlerinin sorunlarını, işleyen ve işlemeyen yönlerini gözler önüne serdi. Bazı gelişmiş ülkelerde dahi bu hastalığa yakalanan insanların sağlık hizmetlerine ulaşmakta yaşadığı zorluklar haberlere konu olmuştur.

Peki ülkelerde belli başlı durumlar nasıl...İşte örnekler:

Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulama süreci

ABD sağlık sektörünün en pahalı olduğu ülkelerden biri. ABD'de tüm vatandaşların temel sağlık giderlerini karşılayan bir sağlık sigorta sistemi bulunmamakta. Her ne kadar sistem 2010'da dönemin Başkan'ı Obama tarafından ‘Obamacare' olarak anılan bir reformla düzenlenmiş olsa da ABD'de toplumun hatırı sayılır bir kesimi halen temel sağlık hizmetlerine ulaşmada zorluk yaşamakta. ABD sağlık sisteminde her vatandaş kendi sigortasını yaptırmakla yükümlüdür. Sağlık sigortası işveren tarafından yaptırılabilir veya kişi kendisi özel sigorta şirketlerinin oluşturduğu ‘sigorta pazarından' sigorta satın alabilir. ABD'de devlet hastanesi ve özel hastane ayrımı bulunmamaktadır. Hastaneler kâr amacı güden ve kâr amacı gütmeyen olarak ayrılsa da tamamı özel hastane statüsündedir.

İngiltere'de sağlık sistemi

Dr. Egehan Salepci'nin Halkbank blog değerlendirmesine göre;İngiltere'de, vergilerle finanse edilen ve nüfusun büyük bir çoğunluğunu kapsayan National Health System (NHS) yani ulusal sağlık sistemi ismi verilen bir sistem bulunmaktadır. Bu sisteme bağlı hastanelerde, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'na bağlı çalışan hastanelere benzer şekilde tüm sağlık hizmetleri ücretsiz alınabilmektedir. Yine Türkiye'ye paralel bir şekilde devlet hastanelerinin yanında özel sağlık sigortası veya doğrudan ödemeyle hizmet alınabilecek özel hastaneler de bulunmaktadır.

Avrupa Birliği sağlık sistemi

Her ne kadar Avrupa'daki ülkelerin sağlık sistemlerinde bazı farklılıklar olsa da tüm Avrupa Birliği (AB) üyelerinin sistemleri büyük ölçüde birbirlerine benzemektedir. Sigorta primleri genelde vergiler veya işverenler tarafından ödenir ve toplumun tamamını kapsayıcıdır. Sistemler arasında en belirgin farklılık hastanelerin yönetim biçimidir. Sosyal sistemde devlet, vatandaşlarına sağlık sigortası sağlamasının yanında hastanelerin yönetimini de yürütür. Fransa, İtalya, Norveç ve İsveç bu sistemi kullanmaktadır.

Asya sistemi

Asya'da genel olarak özel sigortalar ve devlet tarafından karşılanan sağlık hizmetlerinin bir karışımı görülmektedir. Örneğin, Hindistan'da hükümet tarafından yönetilen hastanelerde herkese ücretsiz sağlık hizmeti verilmektedir. Ancak bu hastanelerdeki insan gücünün ve kaynakların yetersizliği birçok Hindistan vatandaşının özel sigorta yaptırarak özel hastanelerde hizmet almayı tercih etmesine neden olmaktadır. Çin'de ise temel sağlık hizmetleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Devlet tarafından karşılanmayan hizmetler için ise özel sigorta seçenekleri bulunmaktadır.

Güney Amerika'da uygulama

Güney Amerika'da sigorta sistemleri genelde toplumun tümünü kapsayacak şekildedir. Güney Amerika ülkelerinde sağlık hizmetleri dünyanın kalanına kıyasla daha düşük ücretlerle sağlandığı için bazı ülkeler sağlık turizmi açısından merkez hâline gelmiştir.

Afrika uygulamaları

Afrika kıtası dünya nüfusunun sadece yüzde 13'ünü içeriyor olsa da dünya hastalık yükünün yüzde 25'i bu kıtadadır. Birçok Afrika ülkesinde oturmuş bir sağlık sigorta sistemi bulunmadığından, toplumun yüksek gelirli kesimleri özel sağlık hizmetlerini tercih etmektedir. Ülkede tam kapsayıcı sağlık sistemi bulunsa bile ulaşım ve altyapı problemleri neredeyse tüm toplumun sağlık hizmetlerine ulaşımını kısıtlamaktadır. .