Sağlık-Sen'den bakanlıklara ve bankalara ‘promosyon’ çağrısı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Banka maaş promosyonu protokolleri revize edilerek tüm kamu çalışanlarını ilgilendiren ortak ve kapsayıcı bir düzenleme yapılması elzem hale gelmiştir. Promosyon anlaşmalarının güncellenmesi için bakanlıklara ve banka yetkililerine çağrıda bulunuyoruz” dedi

Sağlık-Sen Başkanı Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, bankalarla yapılan maaş promosyon anlaşmalarının enflasyon karşısında eridiğini, tüm kamu çalışanları gibi sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının da aldığı promosyonların da günün şartları ile kıyaslandığında geri kaldığını söyledi.

Durmuş, "Kamu çalışanlarının gelirlerinde ocak ayından bu yana ciddi oranda artış olmuş, bankaların son 1 yıllık kârı yüzde 500 oranında artmış ve dolayısıyla geçmiş yıllarda dağıtılan promosyon tutarları yeni yapılan anlaşmalara kıyasla çok düşük kalmıştır. Yaşanan bu gelişmeler ortada iken henüz sözleşmesi devam eden illerde çalışanların geçmişte aldıkları tutarların düşüklüğü, huzursuzluğa sebep olmaktadır" dedi.

Düzenleme elzem hale gelmiştir

Durmuş açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Bu itibarla, banka maaş promosyonu protokolleri revize edilerek tüm kamu çalışanlarını ilgilendiren ortak ve kapsayıcı bir düzenleme yapılması elzem hale gelmiştir. Promosyon anlaşmalarının güncellenmesi için bakanlıklara ve banka yetkililerine çağrıda bulunuyoruz. Bankalar ile yapılan sözleşmelerin ilden ile ve bankadan bankaya farklılık arz etmesi çalışanlar arasında hayal kırıklığına sebep olmaktadır. Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Adli Tıp Kurumu ile banka yetkilileri koordineli bir çalışmayla süreci kontrol altına almalı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı gibi bu işe önderlik etmelidirler."