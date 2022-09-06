Sağlık-Sen, banka promosyonlarının güncellenmesi için başvuru yaptı!

Sağlık-Sen, banka promosyon anlaşmalarının mevcut ekonomik koşullara göre revize edilmesi talebiyle Sağlık Bakanlığı'na başvurdu. Başvuru talebinde, güncelleme yapmayan bankaların anlaşmalarının feshedilmesi istendi

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Genel Başkan Semih Durmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural imzasıyla yapılan yazılı başvuruda, mevcut ekonomik koşullara ve bankaların kârının her geçen gün arttığına dikkat çekildi.

Promosyon ödemelerinin düşük kaldığına vurgu yapılan yazıda, “Sözleşmelerin imzalandığı tarih ile günümüz koşulları arasındaki ekonomik farklılıklar ve çalışan ücretlerindeki artışlar karşısında, ödenen promosyon tutarlarının düşük kaldığı ortadadır. Promosyon tutarının belirlenmesinde asli unsur, çalışanların maaş ve ücretleridir. 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 30,5, ikinci 6 aylık döneminde ise yüzde 41,69 oranında çalışanların maaş ve ücretlerine zam yapılmıştır. Bu artışa bağlı olarak bankaların mevduat getirisi artarken, çalışanların promosyon tutarları azımsanamayacak derecede düşük kalmıştır” denildi.

“Revize edilmeyen sözleşmeler feshedilmeli”

Promosyon anlaşmalarının artık çalışanların ihtiyaçlarına cevap vermediğine dikkat çekilen başvuruda, “Mevcut ekonomik koşullar altında, promosyon tutarlarının belirlendiği maaş ödeme protokolleri sona erene kadar, kurum ve kuruluşlarınızca bankalar nezdinde yapılan finansal işlem hacimlerinin büyüyerek devam edeceği ortadadır. Bu durumda, protokollerin yapıldığı dönemde anlaşmaya varılmış olan promosyon tutarlarının, günümüz koşullarında hayatın olağan akışına ve çalışanların ihtiyaçlarına cevap veremediği görülmektedir.

Bu itibarla, yapılmış olan banka promosyon sözleşmelerinin revize edilerek, promosyon tutarlarının artırılması, aksi halde sözleşmelerin feshedilerek yeni sözleşme yapılması ile ilgili olarak Bakanlığınızca promosyon anlaşması yapmış bulunan tüm il müdürlükleri ile kuramlarınızın talimatlandırılması hususunda gereğinin yapılmasını talep ediyoruz” denilerek Sağlık Bakanlığı'nın harekete geçmesi istendi.