Sağlık çalışanlarından kim ne kadar teşvik alacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamalar yapmaya devam ediyor. Koca, dün gece saatlerinde sağlık çalışanlarının, alacakları teşvik ödemesi miktarlarını yarın (bugün) öğreneceklerini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, açıklamada bulundu. Sağlık çalışanlarının teşvik miktarına değinen Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Ek Ödeme bütçesi artık Bakanlık tarafından yönetiliyor. SUT'a bağlı hastane tahakkuku tek belirleyici değil.

*Herkese verilen taban ödemesi SUT fiyatlarından etkilenmeyecek ve her zam döneminde maaşla birlikte artacak.

*Teşvik ödemeleri SUT artışına bağımlı olmaktan çıkarıldı. Daha önce yaşanan problemler söz konusu bile olmayacak.

*Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın (bugün) öğrenebilecek.