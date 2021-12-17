Sağlık Bilimleri üniversitesi rektörlüğü yayımladığı kılavuzla farklı branşlarda öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de de yayımlanan kılavuza göre 17 Aralık Cuma günü başlayan başvuruların son başvuru tarihi 31 Aralık Cuma olarak belirlendi. Peki ama Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim elemanı ilanı başvuru şartları nelerdir, başvuru nereye nasıl yapılır? İşte merak edilen ilanın detayları ve kılavuz...

Sağlık Bilimleri üniversitesi rektörlüğü yayımladığı kılavuzla farklı branşlarda öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de de yayımlanan kılavuza göre 17 Aralık Cuma günü başlayan başvuruların son başvuru tarihi 31 Aralık Cuma olarak belirlendi. Peki ama Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim elemanı ilanı başvuru şartları nelerdir, başvuru nereye nasıl yapılır? İşte merak edilen ilanın detayları ve kılavuz...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı

Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı İstenen Belgeler

1-Başvuru Formu. (http://www.sbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)

2-Özgeçmiş.

3-Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4-Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet fotoğraf.

5-ALES sonuç belgesi

6-Doktora / Lisans / Yüksek Lisans, belgelerinin veya Denklik belgesinin aslı veya kurum onaylı örneği.

7-Lisans / Yüksekokul Transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.

8-Başvuru formunda ilan numarasını belirtmiş olmak.

9-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğu belirten askerlik belgesi.

10-Alanında İş Tecrübe Belgesi. (SGK belgesi ile birlikte Islak İmzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır)

11-Hizmet belgesi onaylı. (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar Islak İmzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır.)

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitenin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 418 96 16 numaralı telefondan ulaşılabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.