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Sağlık Bakanlığına geçiş için rekor doktor talebi

Sağlık Bakanı Koca, atama kurası için başvuran doktor sayısının 7 bini geçtiğini bildirdi

6 Saat Önce
2022-09-16 11:44:18
Sağlık Bakanlığına geçiş için rekor doktor talebi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısının bugün 7 bini geçtiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından, Sağlık Bakanlığına geçiş için hekimlerden rekor talep geldiğini belirterek "Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısı bugün 7 bini geçti. Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor. Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak. Hekimlerimizle tekrar buluşuyoruz. Gözümüz aydın." ifadesini kullandı.

doktor-atama .

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