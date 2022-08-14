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Sağlık Bakanlığı uyardı: Bu belirtiler varsa mutlaka hekime başvurun!

Sağlık Bakanlığı'nın resmi hesabından alerji belirtileri ile ilgili paylaşım yapıldı. 'Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun' uyarısı yapıldı.

2 Saat Önce
2022-08-14 22:15:36
Sağlık Bakanlığı uyardı: Bu belirtiler varsa mutlaka hekime başvurun!

Sağlık Bakanlığı'nın resmi twitter hesabından bugün 'Alerji Belirtileri' başlığıyla bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda "Deride kaşıntı-kızarıklık, gözlerde yanma-sulanma, burun akıntısı, kuru öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa herhangi bir etkene alerjiniz olabilir. Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun" uyarısında bulunuldu.

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