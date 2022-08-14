Sağlık Bakanlığı uyardı: Bu belirtiler varsa mutlaka hekime başvurun!

Sağlık Bakanlığı'nın resmi hesabından alerji belirtileri ile ilgili paylaşım yapıldı. 'Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun' uyarısı yapıldı.