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Sağlık Bakanlığı’ndan muayeneye kota açıklaması

Sağlık Bakanlığı, hastane randevularında kota uygulandığı iddiasıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakanlığın açıklamasında, 'Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS’de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir. Bu üç randevuya, kontrol muayeneleri dahil değildir. Kişi muayene oldukça, yeni randevu almasına bir sınırlama yoktur' denildi.

10 Saat Önce
2022-09-13 20:11:30
Sağlık Bakanlığı’ndan muayeneye kota açıklaması

Sağlık Bakanlığı, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan ‘Hastane randevuları, aylık 3 randevu ile sınırlandırıldı' iddiaları üzerine açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

“Bakanlığımızca MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir.

* Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS'de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir. Bu üç randevuya, kontrol muayeneleri dahil değildir.

* Kişi muayene oldukça, yeni randevu almasına bir sınırlama yoktur. Ayrıca randevu cetveline dair planlama aylık değil 15 günlük yapılmaktadır.”

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