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TIMETURK / SAĞLIK / Sağlık Bakanlığı'ndan aşı ilgili yeni kararlar

Sağlık Bakanlığı'ndan aşı ilgili yeni kararlar

Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

3 Saat Önce
2021-08-16 09:30:56
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı ilgili yeni kararlar

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde aşı programına hızla devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığınca, salgınla mücadelenin etkili şekilde sürdürülebilmesi için Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlandı.

Sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere ise dördüncü doz aşı hakkı verildi.

Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.

Bu kapsamdaki kişilerden isteyenler dördüncü doz aşılarını yaptırabilecek.

PCR testi pozitif çıkanlar bir ay sonra aşı olabilecek

PCR testi pozitif çıkan kişiler, daha önce, hastalığı atlatmalarından 3 ay sonra aşı olabiliyordu. Yeni kararla bu süre 1 aya indirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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