Sağlık Bakanlığı eş durumu tayinleri kura sonuçları I PBS ekranı I PBS itiraz başvurusu

Sağlık Bakanlığı, 2022 Yılı 2. Dönem Sağlık Bakanlığı 663-45/A ve 657-4/B Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası'nı yayımladı

Sağlık Bakanlığı eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvuruları 28 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. e-Devlet üzerinden tamamlanan başvuruların ardından adaylar, Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin başvuru sonuçları için bekleyişe geçmişti. Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin başvuru sonuçları PBS ekranı üzerinden duyuruldu. Peki; Sağlık Bakanlığı eş durumu tayin sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, PBS ile 2022 Sağlık Bakanlığı eş durumu atama sonuçları sorgulama ekranı...

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Başvurusu ret edilenlerden itirazda bulunmak isteyenlerin 23.08.2022 ile 24.08.2022 (saat 18:00'e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemine (PBS) giriş yaparak, değerlendirme sonucu formunda itiraz nedeni alanını doldurup kaydetmeleri ve var ise itiraza ait belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

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