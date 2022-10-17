Sağlık Bakanlığı atama kuraları ne zaman yapılacak? 2022 Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları I Sağlık Bakanlığı YouTube kanalı

Sağlık Bakanlığı'nın 2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası yarın (18 Ekim) yapılacak. Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme 2022 Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı YouTube kanalı üzerinden takip edilecek kura ile ilgili ayrıntılar şöyle...

Sağlık Bakanlığı'nın "2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. 2022 Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı YouTube kanalı üzerinden takip edilecek kura ile ilgili ayrıntılar şöyle...

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ilgili maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kurayla yapılacak.

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde "https://yhgm.saglik.gov.tr" yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde gerçekleştirildi.

ATAMA KURASI TAKVİMİ

İlanda yer alan "2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi"ne göre, başvurular uzatılarak 3 Ekim'e kadar alınmıştı, başvurular alındıktan sonra başvuru değerlendirme sonuçları 11 Ekim Salı günü PBS üzerinden ilan edildi. İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 11 Ekim Salı gününden 12 Ekim Çarşamba saat 18.00'e kadar PBS üzerinden alındı. İtiraz sonuçları 17 Ekim Pazartesi PBS üzerinden açıklandı.

Kura çekilişi 18.10.2022 tarihinde saat 10:00'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde Noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı ( https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi ) üzerinden canlı olarak yayınlanak ve kuraya katılımcı alınmayacaktır.

Atamaya esas evraklar, 2 Kasım Çarşamba saat 18.00'e kadar alınacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim edecek. .