Binlerce kişi Sağlık Bakanlığı'nın açıktan atama kurasını bekliyor. Sağlık Bakanlığı açıktan atama kurası ne zaman? Açıktan atama kurası başvuruları uzatıldı mı, başvurular ne zaman bitiyor? soruları merak ediliyor. Bakanlık, yoğunluk nedeniyle başvuru süresini uzattığını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurasına başvuruların yoğun olması nedeniyle başvuru süresinin 3 Ekim'e kadar uzatıldığını ifade etti

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için yoğun başvuru talebi olduğu görüldüğünden, son başvuru tarihi 3 Ekim 2022 Pazartesi saat 23:59'a kadar uzatılmıştır. Başvuruda bulunmak isteyen adayların bu tarih ve saate kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden tercihte bulunup, başvurusunu kesinleştirmelidirler.

İlgililere ilanen duyurulur." .