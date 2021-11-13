Sağlık Bakanlığı 40 bin personel atama başvuruları başladı mı? Başvurular ne zaman sonuçlanacak?

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları bugün başladı. Başvurular 16 Kasım'da sonlanacak.

Atama bekleyen sağlık personellerine müjde! Hafta başında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 40 bin sağlık personeli ataması yapılacağı açıklandı. Açıklama sonrasında kadro ve atama bekleyenlerin aklında: 'alım başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, branş dağılımı nasıl olacak?' soruları var. Konuyla ilgili detaylar belli olmaya başladı. İşte, sağlık personeli atama başvurularına dair her şey...

Hafta başında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Erdoğan tarafından verilen müjdeyle; atama ve kadro bekleyen 40 bin sağlık personeli ataması yapılacağı açıklandı. Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımına ek olarak mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağını açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı Personel Atama Başvuruları Başladı

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları bugün başladı. Başvurular 16 Kasım'da sonlanacak.

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.

Başvuru Sonuçları ve Kura Ne Zaman Açıklanacak?

16 Kasım'da sona erecek başvuruların değerlendirme sonuçları 24 Kasım'da bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

Kura çekimi ise 2 Aralık'ta yapılacak. Kura yeri ve saati aynı internet adresinden ilan edilecek. Adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda dolduracak, tercihlerini kaydedip kesinleştirecek. Kesinleştirme işleminden sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak. Kesinleştirilmeyen başvurular ise dikkate alınmayacak. Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecek.

Kaynak: onedio.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.