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Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı yapacak

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı yapacağını duyurdu. Bakan Koca “40 bin yeni kadro tahsis edildi. ÖSYM’ye 20 bin sözleşmeli sağlık personeli gönderildi.' açıklamalarında bulundu. İşte 40 bin sağlık personel alımı detayları...

2 Saat Önce
2021-12-13 16:55:00
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı yapacak

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı yapacağını duyurdu. Bakan Koca “40 bin yeni kadro tahsis edildi. ÖSYM'ye 20 bin sözleşmeli sağlık personeli gönderildi." açıklamalarında bulundu. İşte 40 bin sağlık personel alımı detayları...

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı yapacak

Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili açıklamasında;

"Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye verilmiştir.

10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.

Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini Kılavuzda belirtilen tarihler arasından yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.

40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır.

Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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