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Sağlık Bakanı yanıt verdi: Taban ödemelerde haksızlık yok mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mikrobiyoloji ve biyokimya branşlarının ek ödemeleriyle birinci basamak taban ödeme katsayılarına ilişkin açıklamada bulundu.

2 Gün Önce
2022-08-26 14:38:22
Sağlık Bakanı yanıt verdi: Taban ödemelerde haksızlık yok mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla ek ödemeye ilişkin sorulara yanıt vermeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından tweetler atan Koca, mikrobiyoloji ve biyokimya branşlarının ek ödemeleri ile birinci basamağın taban ödeme katsayılarına ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

“Mikrobiyoloji, Biyokimya gibi branşların taban ödemesinde haksızlık yok mu?” ve “Birinci basamakta taban ödeme katsayısı düşük tutulmadı mı?” sorularını yöneten Koca, sorulara şu sözlerle yanıt verdi:

SORU: Mikrobiyoloji, Biyokimya gibi branşların taban ödemesinde haksızlık yok mu?

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SORU: Birinci basamakta taban ödeme katsayısı düşük tutulmadı mı?

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