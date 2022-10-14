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TIMETURK / SAĞLIK / Sağlık Bakanı: MHRS'den randevu alanların yüzde 30'u randevusuna gitmiyor

Sağlık Bakanı: MHRS'den randevu alanların yüzde 30'u randevusuna gitmiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alanların yüzde 30'unun randevusuna gelmediğini belirterek, 'Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin' ifadesini kullandı.

1 Saat Önce
2022-10-14 18:41:43
Sağlık Bakanı: MHRS'den randevu alanların yüzde 30'u randevusuna gitmiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından MHRS randevularıyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"MHRS'den randevu alanların yüzde 30'u randevusuna gelmiyor. Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin. Devlet randevularında ciddidir."

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