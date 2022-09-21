Sağlık Bakanı Koca: İddialar asılsız, kapatılacak hastanemiz yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Kapatılacak hastanemiz yok' diyerek Etlik Şehir Hastanesi'nin 28 Eylül tarihinde hizmete açılacağını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda açılışı uzun süre ertelenen Etlik Şehir Hastanesi'nin 28 Eylül tarihinde açılacağını ifade etti.

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapanarak Etlik Şehir Hastanesi'ne taşınacağı iddialarına da yanıt veren Koca, "Onkoloji E. A. Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok." ifadelerini kullandı.