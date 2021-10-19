Safra Kesesi Taşı Nedir? Tedaviler Nelerdir?

Safra kesesi veya safra kanalları içerisinde; safra pigmentleri, kolesterol ve kalsiyum tuzlarından meydana gelen sert kristal yapıda olan kitlelere safra kesesi taşı denir. Bu taşlar, 3 mm veya daha büyükse safra kesesi taşı, 3mm'den küçükse safra çamuru olarak adlandırılır.

Safra kesesi, karnın sağ üst bölümünde, karaciğerin hemen altında bulunan ehemmiyeti yüksek bir organdır. Karaciğerin ürettiği safra sıvısının bir kısmı, burada depolanmaktadır. Yemek yememizin akabinde safra kesesi aracılığıyla safra, ince bağırsağa aktarılmaktadır. Böylece vücudun sindirim faaliyetlerini sürdürülmesine katkıda bulunur. Bununla birlikte çok hassas bir organ olan safra kesesinin birtakım sorunlarla karşılaşması da muhtemeldir. Doğru ve zamanında bir müdahale ile sağlık açısından büyük problemler yaşanmadan çözülebilmektedir. Safra kesesi taşı, bu anlamda insanların sıklıkla karşılaşabileceği bir durumdur. Safra kesesinin ya da enzim akışını sağlayan safra kanallarının içerisinde magnezyum tuzları ve kolesterola bağıl olarak oluşan sert küçük(3mm ve üzeri) kristal yapıdaki cisimlere safra kesesi taşı denilmektedir. Bu içerik, sizlere konu ile ilgili tüm detayları keşfetmenizi sağlayacaktır.

Safra Kesesi Taşı Neden Olur?

Bu taşların oluşmasının birçok sebebi bulunmaktadır. Düzensiz ve fast food besinleri sıklıkla tüketmek, enzim akışını bozacağı gibi safra kesesi taşının oluşmasında da başrol oyuncularındandır. Ayrıca obezite, kolesterol ilacı kullanmak, herediter sferositoz gibi bazı kan hastalıkları safra kesesi taşı oluşumu ile ilişkilidir. Safra kesesi taşının tetikleyicilerinden birisi de, aşırı hızlı bir şekilde kilo almak veya yine aynı hızda kilo vermektir. Bu durum bünyeye, karaciğer ve safra kesesi başta olmak üzere birçok organda da fonksiyonel bozulmalara yol açabilmektedir. Ailenizden birisinde safra kesesi taşı problemi var ise kalıtsal özelliklerden dolayı sizlerde veya bir sonraki neslinizde görülme olasılığı yüksektir. Bununla birlikte safra kesesi taşı rahatsızlığı görülen hastaların büyük bir oranı kadınlardan oluşmaktadır.

Safra Kesesi Taşı Belirtileri

Birçok insanda safra kesesi taşı olmasına karşın herhangi bir belirti göstermediğinden farkında değillerdir. Hatta bazı durumlarda belirtiler hastada görülse bile bunun sebebini farklı rahatsızlıklarda aradıklarından üzerine düşmemektedir. Keza belirtilerin bazıları geçici süreliğine baş gösterdiğinden dolayı durumun ciddiyetinin farkında olmayabilirler. Safra kesesi taşı belirtilerinden bazıları;

Karnın üst bölgesinde ağrı,

Mide bulantısı,

Kusma,

Sırt ağrıları(bu belirtiden dolayı çoğu kişi, bel fıtığından da şüphelenmektedir.),

Mide ekşimesi,

Karında şişkinlik,

Hazımsızlık,

Ateş,

Gaz,

Ciltte sarılık

Şeklindedir. Bu belirtilerle karşılaşmanız durumunda bir doktora görünmeniz uygun olacaktır. Zaman zaman safra kesesi taşları safra kesesi, safra yolları ya da pankreası iltihaplandırabilir. Bu durum bazen hayatı tehdit eden bir hal alabilir.

Safra Kesesi Taşı Tedavileri

Safra kesesi taşı saptandığında, eğer hastada taşa bağlı herhangi bir şikayet varsa, cerrahi önerilir. Safra kesesi taşları herhangi bir bulgu vermiyorsa, hasta ile olası riskler konuşulur. Bu riskler doğrultusunda cerrahi planlanır ya da hasta takibe alınır. Safra kesesi taşlarına müdahale edilmeyecekse, safra kesesi taşlarının saatli bomba misali her an problem çıkarabilecek bir tehlike olduğu unutulmamalıdır. Safra kesesi taşlarının, böbrek taşına benzer şekilde kırılması şeklinde bir tedavi yoktur. Safra kesesi taşının ufak bir parçası bile safra kanalına düşerek ölümcül tehlikeler oluşturabilir. Safra kesesi taşı olan kişiler ameliyat edilmeyecek ve takipte kalınacaksa yağlı yiyecekler, yumurta vb. yiyecekler hastada sindirim problemlerine neden olabilir.

Safra Kesesi Taşı Ameliyatı

Safra kesesi taşları bulgu vermeye başladığında, tek tedavi seçeneği ameliyattır. Günümüzde safra kesesi taşlarının tedavisindeki altın standart laparoskopik (kapalı) safra kesesi ameliyatıdır. Safra kesesi ameliyatlarının çok azı açık yapılmaktadır. Ameliyatın kapalı yapılması vücutta oluşacak izi ve ağrıyı azaltır. Ayrıca günlük hayata dönüş çok daha hızlıdır. Safra kesesi taşlarının, safra kanalına düştüğünden şüphelenilirse hastaya bazı kan tetkikleri yapılmalı ve safra yollarını gösteren bir MR yöntemi olan MRCP yapılmalıdır. Bu tetkikler sonucunda safra yollarında taş saptanırsa, bu taş endoskopik bir yöntem olan ERCP ile çıkarılmalıdır. MRCP ve ERCP safra yollarını değerlendirmede ve safra yolları patolojilerinin tanı ve tedavisinde oldukça önemli bir role sahiptir.

Safra Kesesi Taşı Ne Zaman Ameliyat Gerektirir?

Safra kesesi taşları şişkinlikten, karın ağrısına kadar olabilecek sindirim sistemi şikayetlerinden herhangi birine neden oluyorsa ameliyat gereklidir. Safra kesesi taşları ameliyatları ehil ellerde % 95' in üzerinde kapalı olarak yapılmaktadır. Ameliyatın kapalı yapılmasına engel durumlar, anatomik zorluklar, geçirilmiş enfeksiyonlar zaman zaman bu ameliyatın açık yapılmasını gerektirebilir.

Safra Kesesi Taşı Ameliyat Fiyatları

Hastanın şikayetleri de göz önüne alınarak safra kesesi, karaciğer, safra yolları değerlendirilerek operasyon planlaması yapılır. Bu süreçte genellikle kan tetkikleri ve ultrasonografi yeterli olacaktır. Safra yolları patolojileri düşünülürse o durumda MRCP ve ERCP' den faydalanmak gerekebilir. Buna istinaden bir yol haritası belirlenerek ameliyat sürecine gidilmektedir. Ayrıca hastaya ameliyat esnasında uygulanacak anestezi ve hastanenin otelcilik hizmetleride fiyatlara yansımaktadır. Tüm bunlarla birlikte safra kesesi taşı ameliyatı fiyatları belirlenmektedir.

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