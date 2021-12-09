Tükettiğimiz gıdalar, yalnızca fiziksel sağlığımızı değil aynı zamanda ruh sağlığımızı da etkiler.

Bazı besinler sadece vücudunuz için değil, zihniniz için de iyidir. Zihniniz ve bedeniniz sinir sistemi aracılığıyla birbirleriyle pratik olarak etkileşime girerler. Stresli hissettiğinizde beyniniz bunu bağırsağınıza iletir. Bu durum ise ruh halinizi ve enerji seviyenizi etkileyebilir. Kendinizi sık sık huysuz veya gergin hissediyorsanız, beslenme şeklinize göz atmanın zamanı gelmiştir.

Sağlıklı gıdaların genel zihinsel sağlığınız üzerindeki etkisine şaşırabilirsiniz. İşte sadece vücudunuza değil ruh sağlığınıza da iyi gelen 8 gıda.

Soya

Soya, vücudunuzun kasları ve kemikleri için çok önemli olan amino asitleri içerir ve uyku bozukluklarıyla başa çıkmaya yardımcı olur. Ayrıca Alzheimer gibi daha ciddi rahatsızlıklara yakalanma riskini de azaltabilir.

Öte yandan soya; kadınlar için menopoz döneminin daha rahat geçmesini sağlayabilir. Menopoz döneminde kadınlarda östrojen üretimi azalır.

Soya ise, kadınların ihtiyaç duyduğu östrojenin yerine geçen bitki bazlı bir kimyasal olan “izoflavon” içerir. İzoflayon; tofu, soya sütü, miso çorbası, soya yoğurdu ve soya ununda bulunabilir.

Somon

Vücudunuz kendi başına Omega-3 üretemez. Bu nedenle Omega – 3'ü besinlerden almamız gereklidir. Somonda bol miktarda Omega – 3 bulunur. Bu yağlı balık türü hormonları dengeler, iştahınızı kontrol eder ve mutluluk hormonu olan serotonini artırır.

Öte yandan beyin hücrelerinin işlevini iyileştirmeye yardımcı olur. Bu durum ise depresyon, mutsuzluk ve hafıza sorunlarıyla başa çıkmanızı kolaylaştırabilir.

Sarımsak

Çiğ sarımsak tüketmenin birçok faydası bulunur. Tercihinize bağlı olarak çiğ sarımsağı direkt olarak tüketebilir veya salatalara karıştırabilirsiniz. Sarımsak hafızayı kuvvetlendirmesi ile bilinir.

Sarımsağın içerisinde Allisin isimli bir bileşen bulunur. Sadece sarımsakta bulunan bu bileşen, yaşlanma etkilerini azaltır, hastalıkların önlenmesine yardımcı olur ve en önemlisi serotonin salınımını artırır.

Bitter çikolata

Bitter çikolata, normal tatlı çikolatadan biraz farklıdır. Aradaki fark ise bitter çikolatanın yüksek oranda kakao (%50-%90) içermesidir.

Çikolata ne kadar fazla kakao içerirse o kadar faydalıdır. Bitter çikolata tüketimi endorfin salınımını artırır. Bu da stres seviyesini düşürür ve mutluluk hissini artırır.

Ceviz

Keten tohumu, kabak çekirdeği ve chia tohumu gibi pek çok kuruyemiş beyin sağlığı için harikadır ancak en iyi kuruyemiş cevizdir.

Ceviz, kan şekerini düzenleyen ve damar tıkanıklığını önlemeye yardımcı olan yararlı yağlar içerir.

Öte yandan ceviz de tıpkı somon gibi anksiyete ve depresyonu önlemeye yardımcı olan Omega – 3'lere sahiptir.

Adaçayı

Adaçayı; hafızaya, akıl yürütmeye, problem çözmeye ve dikkati artırmaya yardımcı olan antioksidanlar içerir.

Adaçayının sahip olduğu diğer bir element, beyin sağlığını iyileştiren ve Alzheimer gibi ciddi hastalıkları önleyen bitki bileşikleri olan flavonoid'dir. Bu faydalarına ek olarak, depresyonu, kaygıyı önlemeye yardımcı olur ve sindirimi iyileştirir.

C Vitamini

C vitamini, özellikle bağışıklığı güçlendirmede ve hastalıkları önlemede vücuda yardımcı olur.

Öte yandan ruh halimiz üzerinde de etkilidir. Kendinizi sürekli zihinsel olarak ve yorgun hissediyorsanız, bunun nedeni muhtemelen yeterince C vitamini almamanızdır.

Portakal , kivi, biber, çilek, lahana ve daha pek çok gıda C vitamini içerir. C vitamini; odaklanmayı, hafızayı ve dikkati geliştirmeye yardımcı olur. Depresyon, kaygı ve daha ciddi hastalık risklerini azaltır.

Deniz yosunu

Deniz yosunu, beyin için son derece faydalıdır çünkü Omega-3 ve magnezyum içerir. Omega- 3'ün faydalarından yukarıda bahsetmiştik. Magnezyum da zihin sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur.

Nelerden kaçınmalı?

Serotonin hormonlarının çoğu aslında bağırsaktadır. Bu nedenle de bağırsaklar ikinci beyin olarak adlandırılır. Çünkü bağırsaklarımızın durumu ruh halimizi etkiler. İşlenmiş gıdalar tükettiğimizde ise midemiz “fabrikasyon” bir şeyle nasıl başa çıkacağını bilmediği için onu yavaşça reddeder. Bu yüzden yediğimiz her şey beynimizi etkiler. Peki nelerden kaçınmamız gerekir?

Kafein: Huzursuzluk ve endişe hissi oluşturabilir.

Fast food ve yüksek trans yağlar: Enflamasyonu teşvik ederek serotonin seviyelerine müdahale eder.

Rafine şeker: Anksiyete ve depresyon gibi duygudurum bozukluklarından sorumludur.

Kaynak: listelist.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.