Saç Ekiminde Bilinmesi Gereken Hususlar - Estevien Clinic

Teknoloji her geçen gün hızla değişiyor. Bu da, yenilikçi yeni saç ekimi tekniklerinin yanı sıra saç dökülmesi tedavilerinin geliştirilmesine yol açmaktadır.

Saç ekimi çok gelişti. Artık kullanılan aletlerdeki yeniliklerin yanı sıra minimal invaziv yöntemlerle yapılan bir işleme dönüşmeye başladı.

FUE yöntemi, çevredeki en gelişmiş saç ekimi tekniği olarak bilinir. Doğal sonuçlar sağlar. Şu anda özel safir uçlu cihazların kullanımı ile FUE saç ekimi tekniği daha da yüksek başarı oranlarına ulaşmaktadır. Bir çok hasta FUE yöntemi ile tedavi görmektedir.

Saç Ekimi Nedir?

Saç ekimi, başın arkasındaki taçtan alınan kendi saçınızın kel bölgelere yeniden dağıtıldığı küçük bir ameliyattır. Neredeyse ağrısız olan bu operasyon, lokal anestezi altında, tam bir rahatlık içinde, implantasyon merkezinde özel tıbbi gözetim altında gerçekleştirilerek yapılır. Ayrıca doktorunuz hastane de görevli ise buradada işlem devam etmektedir.

Yaşlandıkça, üç fazlı saç büyümesi ve yeniden büyüme döngüsü, foliküller artık saç çıkmayana kadar kısalır. Bu süreç herkes için farklıda olmaktadır. Bazı insanlar 20'li yaşlarında kelleşmeye başlarken, diğerleri çok daha sonraları kel kalabiliyor.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saç derisinin donör ve alıcı kısmına detoksifiye edici ve yumuşatıcı bir hazırlık tedavisi uygulanarak saç derisinin operasyona hazırlanması başlangıç olarak alınır. Temizlenmiş bir zemin nakli kolaylaştırmaktadır. Bu, saç dökülmesinin gelişiminin normalleştirilmesi, kepek ve seboreik fazlalığın ortadan kaldırılmasını sağlar. İyi vaskülarizasyonun teşvik edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu, ameliyat sonrası düşme olasılığını yöneterek daha iyi bir sonuca doğru gelişmeyi mümkün kılar ve saç ekimi başarıyla bitirilir.

DHI Saç Ekimi Kimlere Uygundur?

Bazı hastalarda dhi saç ekimi de en yeni yöntem olarak tanımlar. DHI saç ekimi kimler için uygun olup olmadığına ilk inceleme sonucunda karar verilir. Doktor kontrolünün ardından hasta ile beraber karar verilmektedir.

DHI Saç Ekimi Temel Aşamaları

DHI saç ekimi, öncelikle kişinin başka yerinden kıl kökleri alınması gerekir. Bu bölge belli olduktan sonra işleme devam edilir. Donör olarak kabul edilen bu bölgeden özel cihazlar yardımı ile de kökleri saç dersine işleniyor. DHI saç ekimi yöntemi son yıllarda en çok tercih edilenler arasındadır.

Safir Saç Ekimi Öncesi Bilinmesi Gerekenler

Safir saç ekim öncesi yapılması gereken ilk şey deneyimli bir klinik bulmaktır. Safir FUE gibi hassas cerrahi uygulamalarda işimizi şansa bırakmamanız gerekir. İşinin ehli olan doktorlar ile görüşme sağlamanız gerekir.

Doktor seçimi her operasyonda olduğu gibi safir saç ekiminde de çok önemlidir. Çünkü oldukça keskin olan safir bıçakların kullanılması büyük deneyim ister.

Safir FUE saç ekimi yöntemi ile yapılan operasyonun teknik açıdan başarılı olmasının yanı sıra, el becerisi, cerrahi kabiliyet vede tecrübe bakımından önemlidir. Bu yüzden Safir FUE tekniğinde estetik risk biraz fazladır. Safir FUE'nin teknik olarak FUE'den ileri bir saç ekimi yöntemi olması başarılı sonuçlar elde edileceğini teminat verilemez.

Safir Saç Ekimi Sonrası Bilinmesi Gerekenler

Safir saç ekim sonrasında aşağıdaki hususlara dikkat etmelisiniz.

En az 3 gün saçınızı yıkamayın veya duş almamalısınız.

Saçınızı yıkamaya başladıktan sonra birkaç hafta boyunca nazik, kokusuz şampuanlar kullanmalısınız.

İyileşmeyi hızlandırmak için çalışıyorsanız izin almanız gerekir.

Yeni saçınızı en az 3 hafta taramayın veya fırçalama yapmayın.

Doktorunuz sorun olmadığını söyleyene kadar şapka, bere veya başınızın üzerinden geçen başka aksesuarlar kullanmayın.

En az bir hafta boyunca yorucu fiziksel aktivite yapmaya özen göstermelisiniz.

Saç Ekimi Fiyatları

Saç ekimi fiyatları, doktorun hastayı görmesi sonucunda belirlenmektedir. Doktor hastanın hangi bölgesinden saç alacağına varıncaya kadar kontrol etmesi gerekir. Kontrol sonucunda safir saç ekimi fiyatı belli olmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.