Saç Ekimi Yöntemleri – Estevien Clinic

Son dönemlerde yaygın olan safir saç ekimi işlemi fiyatı ile de kişileri memnun eder. Bu sayede pek çok insan kolay şekilde görsel olarak güzelliğe kavuşur.

Böylece saç ekimi işlemlerine olan ilgi de artış görülür. Erkek ve kadınlar için herkese uygulanırken fiyatlarının uygun olduğu da gözlerden kaçmaz.

Ancak saç ekimi işlemlerinde fiyatların kişilere göre değiştiği unutulmamalıdır. İşlem yapılacak olan alana ve sıklığa göre fiyatlarda artış görülebilir.

Saç Ekimi Nedir?

Saç ekimi insanların zayıflayan ya da dökülen saçlarının yeniden dikilmesi amacı ile sunulan hizmetleri kapsar. Son zamanlarda bu tür hizmetlerin temini aşamasında özellikle yeni tedavi yöntemlerinin uygulanması ile birlikte yeniden saçların eskisi gibi gür olması ve aynı zamanda dökülen saçların yeniden yerine konulması temin edilmiş olur.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saç ekimi yönteminde başlıca iki yöntem kullanılır. Bu tür yöntemler arasında fue ve fut yöntemi başta gelir. Günümüzde sıklıkla kullanılan fue yönteminde kişinin ense kökünden alınan saç köklerinin kelleşen bölgelere aktarılması temin edilir.

Aynı zamanda bu yöntemin uygulanması aşamasında 5000 kadar saç ekimi hızlı bir şekilde sağlanabilir. Günümüzde saç ekimi yöntemlerinin uygulanması aşamasında destek almak için sağlık merkezlerinden hizmet alabilirsiniz.

DHI Saç Ekimi Kimlere Uygundur?

DHI saç ekimiyöntemi daha fazla tercih edilen bir saç ekim yöntemidir. DHI aleti ile yapılan bu ekim aşamasında hastanın başında kanal açmak ya da kesi açmak gibi işlemlere gerek duyulmadığından dolayı daha kansız işlemler mümkün olur. Aynı zamanda saç köklerinin alınarak aynı alet ile dikilmesi hizmetlerini kapsayan bu saç ekim yöntemi sayesinde hastalarda daha iyi dikim mümkündür.

Bu aşamada hastaların beklentilerinin karşılanması aşamasında DHI yönteminin artıları bulunur. Her şeyden önce kanal açmaya gerek duyulmadığından dolayı ve saç köklerinin beklememesinden dolayı bu yöntem ile daha fazla verimli saç kökleri oluşturulmuş olur. Bu nedenle başarı oranı yüksek olan bir yöntem olarak dhi saç ekimi karşımıza çıkar.

DHI Saç Ekimi Temel Aşamaları

DHI saç ekimi yönteminin birden fazla aşamaları bulunur. Öncelikle ekim yapılacak alanın belirlenmesi gereklidir. Bunun yanında hastalarda tedavinin sağlanması aşamasında greft almak için ense kökü genellikle donör olarak tercih edilir.

Sonrasında ise ilgili DHI aleti kullanılarak saç kökleri yerinden alınarak gereken bölgeye bekletilmeden dikilmiş olur. Aynı zamanda dhi saç ekimi sayesinde daha başarılı çözümler temin edilmiş olur.

Safir Saç Ekimi Öncesi Bilinmesi Gerekenler

Safir saç ekimison yıllarda tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Diğer yöntemlerden farklı olarak bu yöntemde saç kanallarının açılması aşamasında safir uçlar kullanılarak hastaların kanamaların ve enfeksiyonların en aza indirilmesi temin edilmiş olur.

Aynı zamanda safir saç ekimi uygulanması ile birlikte ihtiyaç duyulan saç köklerinin sayısında da artış meydana gelir.

Safir Saç Ekimi Sonrası Bilinmesi Gerekenler

Safir saç ekimi aşamasında kullanılan safir aynı zamanda doğal bir taş malzeme olduğundan dolayı tercih edilen bir üründür. Günümüzde saç ekimi aşamasında kullanılan bu malzeme sayesinde insanların saçlarında oluşan yaralanmaların en aza indirilmesi temin edilmiş olur. Aynı zamanda bu yöntem aşamasında safir uçlar sürekli değiştirildiğinden dolayı hijyenik bir yöntem olarak karşımıza çıkar.

Saç ekimi aşamasında safir uçlar ile açılan kanallarda daha az yaralanma meydana gelmesinin yanı sıra aynı zamanda daha fazla saç kökünün hayatta katması temin edilir. Bu aşamada işlem sonrasında saç köklerinin canlı kalmasının sağlanması için saç derisinin havalandırılması gereklidir. Özellikle son yıllarda safir saç ekimi sonrasında oluşan yaralanmaların giderilmesi aşamasında ilaç kullanmak gerekebilir.

Saç Ekimi Fiyatları

Sağlık merkezlerinde uygulanan saç ekimi yöntemlerinin gerçekleştirilmesi ile birlikte fiyatlar da dikkat çeker. Genellikle uygulanan tedavi yöntemine bağlı olarak fiyatlar değişkenlik gösterir. Aynı zamanda bu tür yöntemlerin kullanıldığı aletler de önemlidir.

Bazen bu nedenle fiyatların artış göstermesi ihtimali de bulunur. Son zamanlarda DHI saç ekimi yöntemi ya da diğer yöntemlerin uygulanması aşamasında sağlık merkezlerinin fiyatları değişiklik gösterir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.