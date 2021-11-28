Saç ekimi sağlığa zararlı mı?

Saç ekiminde İstanbul dünyanın önemli bir destinasyon. En çok Araplar'ın ekime geldiği kanısının aksine saç ekimi için gelenlerin büyük bölümünü Avrupalılar oluşturuyor.

Türkiye, sağlık turizminde dünyanın sayılı ülkeleri arasına girerken bu sektörden 1,5 milyar dolar gelir elde ediyor. Bu gelirin birçoğu ise saç ekim operasyonlarından geliyor.Ancak bazı merkezlerin yasal izni olmadan hizmet vermesi, insan sağlığını doğrudan tehlikeye atıyor. Bu kapsamda yasal izni olmayan merkezlerde işlem yapılması sağlık turizmine de zarar veriyor.

Sağlık turizminde etkili ülke

Türkiye, sağlık turizminde başarısı ve kalitesiyle dünya çapında tercih edilen ülkeler arasında yerini alıyor. Saç ekim turizmi ile Ortadoğu ve Avrupa' dan gelen hastalar ile çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Ancak son dönemlerde saç ekim merkezlerinde yaşanan güven problemi, insan sağlığını da tehlike altına alıyor. Global Hair Medikal Direktörü Berkant Dural, ‘'Saç ekimi hijyenik koşullarda uzman kişiler tarafından dikkatle uygulanması gereken bir operasyondur. Uygulamanın yapılacağı merkezin, işlem öncesinde ve işlem sırasında kullanılacak teknolojik cihazlara sahip olması gerekir. Saç ekimi öncesi hastanın saçının durumu dikkatle incelenmeli, saç ekim işlemi için uygun olup olmadığı belirlenmelidir. Bakanlık onayı olmayan hiçbir yerde saç ekimi yaptırılmamalıdır'' diye belirtti.

Sağlık için önemli riskler

Saç ekim operasyonları, günümüzde daha çok erkekler tarafından tercih ediliyor. Genetik yapı, hormonal problemler, çevresel faktörler, stres ve ilaç kullanımı gibi birçok etkenden dolayı kişilerde saç dökülmeleri yaşanabiliyor. Bu duruma en kalıcı çözüm ise uzmanlar tarafından uygulanan saç ekim işlemleri. Ancak saç ekimi yaptırmadan önce çeşitli tahlil ve saç analizlerinin yapılması gerekiyor.

Bu kapsamda saç ekiminin uygun koşullarda yapılmadığında birçok komplikasyon oluşabileceğinin altını çizen Berkant Dural ‘'Saç ekimi için araştırma yaparken kişilerin, işlemin yapılacağı merkezi, operasyon detaylarını, kim tarafından yapılacağını, işlem sonrası ilaçları ve kullanılacak yöntem hakkında detaylı bilgi alması gerekir. Bu konuda iyi eğitim almış deneyimli uzmanlar tarafından gerçekleştirilmesi en iyi sonuçların alınması için çok önemlidir. Aksi takdirde yanlış bir uygulama geri dönüşü olmayan sorunlara yol açabilir.'' dedi.

Ortadoğu ve Avrupa'nın tercihi

Türk Sağlık Turizmi Derneği Başkanı ve Saç Ekimi ve Saç Tedavileri Hekimi Dr. Servet Terziler yaptığı açıklamada ise şunlara vurgu yapkmıştı: "Saç ekiminde Türkiye'deki fiyat ve kalite performansı Avrupa'dan iyi Türkiye saç ekiminin ilk ülkesi, saç ekiminde lider ülke. İstanbul da saç ekiminin baş şehri.. Türkiye'nin 20 yılı aşkın süredir saç ekimi konusunda çok deneyim ve büyük tecrübeler kazandı. Dünya çapında ekim işinde en iyi kaletiyi en uygun fiyata sunan ülkeyiz. En çok Araplar'ın ekime geldiği kanısının aksine saç ekimi için gelenlerin büyük bölümünü Avrupalılar oluşturuyor. En çok Almanya'dan saç ekimi için geliniyor. Bu ülkeyi Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya ve İspanya takip ediyor."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.