Saç Ekimi ile Kellik Derdine Son Verin – Retouch Body Clinic

Safir saç ekimi tedavisi son yıllar da en çok adını duyuran ve bunun yanı sıra DHI saç ekimi tedavisinin de popülerlik kazandığı teknikler, kişilerde oluan kellik derdine son veriyor. Kişiler yaşlarının ilerlemiş olması sebebi ile veya herhangi bir cilt problemi nednei ile saçlarında dökülme ya da seyrekleşme problemi ile karşı karşıya kalabilirler.

Kişinin saçlarının dökülmesi psikolojik anlamda sorun yaratacağı gibi estetiksel olarakta hoş olmayan örüntüleri ortaya koyar. Bu sebep ile son yıllar da sıklıkla tercih edilen saç ekim operasyonları ön sıralarda yer alır.

Retouch Body Clinic Kimdir?

Retouchbody, İstanbul merkezli olarak faaliyet gösteren bir sağlık turizmi şirketidir. 2010 yılından bu yana uluslararası düzeyde faaliyetlerini sürdüren şirket, saç ekimi, plastik cerrahi, diş tedavileri, mide küçültme gibi operasyonlarda hizmet sunmaktadır.

Retouchbody, Türkiye'de ve Dünya'da söz sahibi, alanında uzman cerrahlarla işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. İstanbul merkezli olarak uluslararsı akrediteye sahip hastaneler ve doktorlarla operasyonların planlamasını yapmaktadır. Çeşitli sağlık ihtiyaçları için Dünya'nın dört bir yanından ve onlarca farklı ülkeden hastalara karşılıklı memnuniyet prensibiyle hizmet sunan Retouchbody, sektörde yıllara dayanan bir tecrübeye sahiptir. Retouchbody tarafından planlanan operasyonlarda binlerce ameliyat güven içerisinde başarılı sonuçlarla gerçekleştirilmiştir.

Retouchbody, uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet şiarıyla çalışmalarını İstanbul merkezli olarak sürdürmektedir. Alanında uzman cerrahları kadrosunda barındıran şirket, ihtiyaçlarınıza dönük olarak operasyon planlamaları yapmaktadır. Hastaların sağlığı, güvenliği ve gizliliği ön planda tutularak tedavi ve bakım süreci profesyonel şekilde şirketimizce yönetilmektedir. Hastalarımızın ihtiyaçları, talepleri ve önerileri doğrultusunda hazırlanan sağlık turizmi planlamasının her aşaması Retouchbody'ın alanında uzman ekibinin kontrolündedir.

Sektörünün öncü firması olarak faaliyetlerine devam eden Retouchbody; disiplinli ve dakik çalışma, hasta güvenliği ve ihtiyaçlarının tam karşılanması, en uygun fiyat prensibiyle çalışmaktadır.

Saç Ekimi Nedir?



Kişilerde kelliğin başlaması ve aktif olarak saçların dökülmesi, birçok tedavi yönteminin araştırılmasına neden olur. Yapılan araştırmalar içerisinde en etkili ve verimli olan yöntem ise şüphesiz saç ekimi operasyonlarıdır.

Saç ekimi operasyonları kişinin kendi ense kökünden veya bir başka kıl yoğunluğu yaşayan kıl köklerinin alınarak, saç olmayan bölgelere yerleştirilmesi işlemine verilen addır. Saç ekimi operasyonları ağrısız ve tekniğine göre uzun yıllar kullanışlıdır. Saç ekimi araştırmalarında en çok merak edilenlr arasında saç ekimi fiyatları gelir. Saç ekimi fiyatları kullanılan teknik ve yöntemlere göre değişiklik gösterir.



Saç Ekimi Nasıl Yapılır?



Saç ekim işlemleri kişinin kendi doğal kıl köklerinin açışan kanalalra yerleştirilmesi işlemleri ile gerçekleştirilir. Saç ekim operasyonalrında kişinin herhangi bir bölgesinden alınan kıl kökleri, kafa bölgesinde en çok açıklığın ve kelliğin olduğu bölgeye nakledilmesi işlemi ile gerçekleştirilir. Saç ekim operasyonalrı kişinin kellik durumuna ve ekilen saç miktarına göre zaman açısından farklılık gösterir.



Saç Ekimi Kimlere Uygundur?



Saç ekimi operasyonalrı genel itibari ile kellik ya da açıklık yaşayan kişilerde, saç dökülmelerinin aktif olarak seyrekleşmesi durumlarında yapılması uygundur. Saç ekim operasyonalrı genellikle 50 yaş üzerinde yaşanan saç dökülmeleri nednei ile sıklıkla tercih edilir. Kişilerin herhangi bir cilt problemi olmaması durumalrında, saç ekim operasyonalrının yapılmasında herhangi bir sakınca yoktur.

Safir Ekimi Temel Aşamaları



Saç ekimi teknikleri arasında geçmişten günümüze en çok tercih edilen safir saç ekimi oldukça kolay ve kısa süren bir yöntemdir. Safir saç ekimi operasyonu kişiden alınan greftlerin soğuk bir ortamda muhafaza edilmesinin ardından gerçekleştirilen bir tedavi metodudur. Greftlerin bekletilmesinin ardından kişinin açıklık kısmında yapılan işlemler ile kıl köklerinin yerleştirileceği kanallar açılır. Greftler açılan bu kanallara tek tek yerleştirilirler. Lokal anestezi ile yapılan bu işlemde hasta, herhangi bir acı hissi duymaz.



Safir Ekimi Öncesi



Safir saç ekimi öncesi seçilen klinik ve uzman büyük bir önem taşır. bu anlamda mutlaka tecrübeli ve alanında uzmanlaşmış kişilere teslim edilmelidir. Safir saç ekimi öncesinde hastalara kan testi ve cilt uyumluluk testleri mutlaka yapılmalıdır.

Testlerin olumlu gelmesi halinde safir saç ekimi işleminin yapılmasınd aherhangi bir mahsur yoktur. Bu testler yapılmadan uygulanan işlemlerde, verimlilik oranı oldukça düşük olmasının yanı sıra telafisi olmayan cilt problemlerinin yaşanması da kaçınılmazdır.

Ayrıca safir saç ekimi öncesinde saç ekimi fiyatları araştırması yapılması da büyük önem taşır. Saç ekimi yapan firmalar farklı fiyat bilgileirne sahip olabilirler.



Safir Ekimi Sonrası



Safir saç ekimi öncesinde olduğu gibi sonrasında da dikkat edilmesi gereken birçok husus vardır. Bu anlamda safir saç ekimi sonrasında hasta belli bir süre kendini dinlenmeye alarak, saç köklerinin rahatlamasını beklemelidir. Dinlenme süresinin hemen ardından normal hayatına devam edebilen hasta, bu süreçte doktorun talimatlarına uymalı ve reçete etmiş olduğu ilaçlarını düzenli bir şekilde kullanmalıdır.



DHI Saç Ekimi Nedir Ve Nasıl Yapılır?



Doğrudan saç ekimi tedavisi olarak bilinen DHI saç ekimi tedavisi, ağrısız ve kalıcı olması sebebi ile sıklıkla tercih edilen yöntemlerin başında gelir. Dhi saç ekimi operasyon için özel olarak geliştirilmiş kalem yardımı ile gerçekleştirilir. Genellikle kişinin ense kısmından alınan saç kökleri, bu kalem yardımı ile açılan kanallara tek tek yerleştirilir.

Kıl köklerinin yerleştirilmesi işleminde kullanılan kalem, kılların kalıcı bir şekilde olmasını sağlar. Oldukça kullanışlı olan DHI saç ekimi yöntemi, genellikle genç yaşta kellik problemi olan kişiler tarafından sıklıkla tercih edilir.



DHI Saç Ekimi Kimlere Uygulanır?



DHI saç ekimi tedavisinin yapılması için de klasik olarak yapılan ve diğer saç teknikleri için yapılan testlerin mutlaka yapılması gereklidir. DHI saç ekimi tedavisi uyum göstere tüm hastalara yapılmak için uygundur.

DHI Saç Ekimi Fiyatları



Saç ekimi tekniklerinin yanı sıra saç ekim fiyatları da en çok araştırılan konular arasında yer alır. Kalıcı bir çözüm olan DHI saç ekimi, diğer saç ekim yöntemlerine oran ile daha yüksek rakamlara sahiptir. Öyle ki kullanılan özel kalemin yanı sıra uygulanan hizmet kalitesi de firmaya göre değişiklik gösterir. Bu sebep ile saç ekimi fiyatları operasyonu yapan firma farkı nedeni ile değişiklik gösterir.



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