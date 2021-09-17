Saç Ekimi Hakkında Merak Edilenler – Dr. Hüseyin Kandulu – Hair Health Istanbul

Estetik açıdan olduğu kadar psikolojik olarak da yıpratan saç kayıplarının son teknoloji yöntemlerle giderilmesi artık oldukça kolay. Böylece saçları dökülen ya da azalan kişilere çare bulunur.

Farklı argümanlar kullanılması ancak temelinde tek mantığa dayanan saç ekim işlemini düşünenler için saç ekimi fiyatları da oldukça önemli. Kişinin ekim için uygunluğu, hangi tekniğin seçileceği, tekrar saçlı görünüme ne zaman kavuşulacağı gibi soruların yanıtlarını içerikten edinebilirsiniz.

Saç Ekimi ile Doğal Görünüm Nasıl Sağlanır?

Herkesin farklı bir yüz yapısı ve ifadesi vardır. Bu nedenle de kişiye özel saç ön çizgisi belirlenmesi doğal görünüm elde edebilmek için oldukça önemlidir. Yüzdeki altın oran hesaplanarak kişinin dökülme öncesindeki fotoğrafları ile yüz yapısı yani yüzün tüm ögeleri ile uyumlu ve bu ögelerin aralarındaki açı ve oranlar hesaplanarak yapılacak saç ekimi operasyonu doğal sonuç verecektir. Bu nedenle saç ekimi operasyonları kişiye özel planlanan bir ameliyattır.

Saç Ekimi Nerede Yapılır? Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış; ameliyathanesi olan bir cerrahi merkez olması gerekir. Bu sağlık merkezinin bünyesinde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı olmalıdır.

Saç Ektirme Ne Kadar Sürer, Ağrılı Mıdır? Ekilecek kök miktarına bağlı olarak 6-8 saat kadar süren bir operasyondur. Saç ekimi esnasında lokal anestezi yapıldığı için ağrı duyulmaz. Lokal anestezinin etkisi bir gün sonra geçtiğinde ağrı kesici kullanılabilir.

Ekilen Saçlar Ne Zaman Uzar? Saç ekimi sonrasında ekilen bölgedeki saçlar 1. ay itibariyle dökülmeye başlar. 3. Ay itibariyle çıkmaya başlayan saçlar kalıcı sağlıklı saçlar olarak uzayacaktır. Nihai sonuç ise; 6.ay ile bir yıla kadarki süreçte görülür.

Fue Saç Ekimi Operasyon Aşamaları

1.Aşama: HAZIRLIK AŞAMASI

Bu aşama adından da anlaşıldığı gibi, hastanın traş edilip saçları traş makinesiyle iyice kısaltıldıktan sonra, operasyon sırasında işlemden oluşacak acıyı hissetmemesi için hem greftlerin alınacağı alanın, hem de ekim yapılacak olan alanın lokal anestezi ile uyuşturulacağı işlemleri kapsar. Hasta lokal anestezi sayesinde, operasyon sırasında da ağrı kesici ilaçlar kullanmak zorunda kalmayacaktır.

2.Aşama: SAÇ KÖKLERİNİN -GERFTLERİN ALIM AŞAMASI

Fue saç ekimi operasyonunun ikinci aşamasında saç kökleri iki kulak arasında bulunan donör verici alandan ucunda 0,6 - 0,8 mm çapındaki en küçük punch yardımı ile mikro motor yardımıyla tek tek alınır. Alınan saç kökleri yani greftler tamamlandıktan sonra içinde özel solüsyon bulunan petriler içinde 100'lük gruplar halinde dizilirler.

Hastanın temel ihtiyaçları için ikinci aşamanın sonunda mola verilir.

3.Aşama: KANAL AŞAMASI

Kanalların açılmasını kapsayan bu en kritik aşamada hasta için operasyon sürecinden önce belirlenen plana uygun olarak,önceden uyuşturularak ekim için belirlenmiş alana özel aparatlar sayesinde saç köklerinin yerleştirileceği delikler (kanallar)açılır. Açılan kanalların sayısı ekilecek olan saç kökü sayısıyla eşit omalıdır.Doğal bir görünüm sağlanması için,kanallar açılırken hastanın mevcut saç köklerinin açısına dikkat edilmesi gerekir. Bu aşama saçların sıklığı,ön hattın ve saç geçişlerinin doğal olması açısından oldukça önemlidir.

4.Aşama: SAÇ KÖKLERİNİN-GREFTLERİN EKİM AŞAMASI

Fue saç ekimi operasyonundaki son aşama olan greftlerin ekimi, aslında ikinci aşamada gerçekleşen donör verici bölgeden alınan saç köklerinin, greftlerin üçüncü aşamada oluşturulan kanallara ekimini kapsar. Saç kökleri yani greftler, ekim yapılacak olan alanlara önde tekli arkada ikili ve çoklu olacak şekilde doğal görünümü bozmayacak şekilde yerleştirilir. Bu aşamada da kanal atlamadan greftlerin özenli bir şekilde yerleştirilmesi titiz ve zorlu bir çalışmayı gerektirir. Hastanın rahatlıkla yarı oturur pozisyonda tv izlediği bu aşama ağrının ve acının olmadığı son aşamadır.

SAÇ EKİMİNDE EN ÖNEMLİ AŞAMA

Birçok uzman saç ekimindeki en önemli aşamayı saçların sıklığı ve doğal görünümünü önemli derecede etkileyen kanal aşaması olarak belirtilse de unutulmamalıdır ki başarılı bir saç ekimi operasyonu , saç ekiminin planlanması, saç ekim operasyonu ve sonrasında uyulması gerekenlere kadar saç ekiminin başarısını etkileyen bütün bir çalışmadır. Kanal aşamasında saçların çıkış yönüne dikkat edilip, doğal ve sık bir çalışma yapılsa bile, saç ekiminde kişinin yaşı, yüz hattı, açıklığı ve isteklerine dikkat edilmeden bir planlama yapılmışsa saç ekimindeki sonuç hasta için tam bir hüsran olacaktır. Aynı şekilde saç köklerinin, greftlerin alım aşamasında sistematik ve profesyonel bir alım gerçekleştirilmemişse hastanın alım bölgesinde aşırı seyrelmeler, para büyüklüğünde parça parça açılmalar söz konusu olacaktır. Yine ekim aşamasında atlanarak yapılan ekimler, çok uzun süren ekimler sonucu greftlerin canlılığını yitirmesi ve ekim hataları da diğer aşamalar yerine getirilse bile saç ekim sonucunu olumsuz yönde etkileyecektir.

Kısaca bilinmelidir ki başarılı bir saç ekimi sadece bir aşama değil; saç ekimi öncesi planlama, saç ekimi operasyonu ve saç ekimi sonrası ile bir bütündür. Hair Health İstanbul Saç Ekim Merkezi olarak başarılı bir saç ekimi için gerekli olan bu bilinç doğrultusunda hareket ederek hastalarımızın saç ekimi öncesi planlamalarını gerçeklerden uzaklaşmadan yapıp, hasta beklentilerini de olabilirliği ölçüsünde yerine getirmekteyiz.

Saç Ekimi Nedir?

Saçlı bölgeden alınan saç tellerinin, saçsız alana ekilmesi işlemi, saç ekimi gibi tekniksel detaylar haricinde temelinde aynıdır. Greft adı verilen saç tellerinin sayısı ölçüsünde nakil yapılabilir. Greft varlığı saç ekiminin gerçekleşmesinde ilk koşuldur.

Greftler bazı tekniklerde direk bazılarında ise kısaltılarak alınır. Uygulanan tekniklerde greftlerin bekleme süresi boyunca ölmemesi ve ekim alanının doğru hizzalanması önemli teknik detaylardır.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saç ekimi yapabilmek için kişinin saçından donör edinmek gerekir. Donör saçlar kesi ya da mikro kanallar açılmak sureti ile saçsız alana ekilerek işlem gerçekleştirilir. Safir saç ekimiişleminde mikro kanallar aracılığı ile işlem yapılırken DHI saç ekiminde uygulama kesi olmaksızın yapılır.

Saç Ekimi Kimlere Uygundur?

Saç ekimi için başvurarak kişinin ön muayenesi sırasında yapılan saç analizi, adayın saç ekim için uygun olup olmadığını belirleyen bir prosedürdür. Stres ve travmalar gibi yaşanan saç kayıplarının giderilmesi olasıdır. Genetik dökülmeler ve greft varlığının yetersizliğini oluşturan durumlarda ise aday uygunluğu onaylanmayabilir. En doğru bilgi konsültasyon sırasında uzmanın vereceği bilgi olacaktır.

Safir Ekimi Temel Aşamaları

Teknik fue tekniği temelinde, kaleme benzer saç ekim aracının safir uçlu olmasından kaynaklı safir saç ekimi adını alır. Bu yöntemde kesi işlemi mm ölçeğinde mikro kanal şeklindedir. Saçın açı kaymalarının önüne geçen, iyileşme süresini azaltan bu teknikte greft alımı ve ekim prosedürü aynı olmakla birlikte sağlık açısından risk taşımaması en önemli farklılığıdır.

Saç Ekimi Öncesi

Saç ekimi öncesi uzman tarafından saç analizi yaptırmak gerekir. Kişinin ekim için uygunluğu onaylandıktan sonra operasyon planlaması yapılır. Kişiden işlem yapılmadan bir hafta öncesinden kan sulandırıcı kullanıyorsa bırakması istenir.

Sigara, alkol, kafein alımlarının da bu süre içinde ve işlem sonrası belirli bir süre durdurulması gerekir. Kişi bir ay süresince saçına ilaç ve losyon benzeri uygulama yapmamalı, operasyon günü saçına hiçbir şey sürmemiş olmalıdır. Operasyona dar yakalı kıyafet giyerek gelmemelidir.

Saç Ekimi Sonrası

Saç ekimi sonrası araç kullanımı önerilmemekle beraber kişiler günlük hayatlarına dönebilirler. İşlem sonrası ilk üç gün önemlidir. Su teması olmamalı, temas ve darbeden kaçınılmalıdır. İstirahat uygun olacaktır. İlk yıkama mümkünde uzman tarafından yapılmalı, kişi yıkaması ise uzmanın tarif ettiği yönde yapılmalı ve medikal bir şampuan kullanılmalıdır. Saç ekimi sonrası deri de kabuklanma görülebilir. İşlem sonrasında ki on beş içinde deri normal haline dönecektir.

DHI Saç Ekimi Nedir ve Nasıl Yapılır?

DHI saç ekimi yönteminde saçlar kısaltılmadan, tıraşlanma gibi işlemler yapılmadan alınabilir. Teknik uygulamasında greftler arası bekleme süresi oldukça az olduğundan greft kayıpları yaşanmaz.

Cihazın fonksiyonel yapısı saç hizalanmalarında en doğal formun yakalanmasında elverişlidir. Dhi saç ekimi işleminde iyileşme süresi oldukça kısadır. Hastaya özel tek kullanımlık cihaz uçları ile sağlıklı bir işlemdir.

DHI Saç Ekimi Kimlere Uygulanır?

Bu uygulama tıraşı tercih etmeyen adaylar için idealdir. Ayrıca kaş, sakal ve bıyık ekimleri için uygundur. Ön çizgi ekimine ihtiyaç duyulan ayrıca açık alanlarda derin ve kalın bir görünüm isteyen adaylar için uygun bir yöntemdir.

DHI Saç Ekimi Fiyatları

Saç ekimine ilişkin konsültasyon süresi, operasyon aşamaları gibi konular haricinde en çok merak edilen saç ekimi fiyatları nedir, sorusudur. Saç ekimi fiyatları greft sayısına göre belirlendiği gibi seans sayısı da değişkenliğe etkendir.

Tercih edilen sağlık merkezi, uzmanın yetkinliği, bulunduğu şehir gibi fiyatı farklılaştıran durumlar olmakla birlikte saç ekimi fiyatları ortalama 5.000 - 15.000 TL fiyatlarındadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.