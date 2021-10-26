Saç Ekimi 2022 Trendleri ve Fiyatları Nasıl? Dr. Murat Konakçı Anlatıyor!

Modern yöntemler, kişiye özel planlama süreçleri ve acısız işlemi mümkün kılan anestezi yöntemleri ile, saç ekimi eskisinden çok daha yoğun şekilde tercih edilen işlemler arasındadır.

Kişinin dış profilini yeniden yaratma gücüne sahip olan bu işlem, doğru klinikte yapıldığında yaşam boyu kalıcı etkiye sahip olabilir. Maksimum greft sayısını hedefleyerek işlemleri ekstra steril ortamlarda gerçekleştiren pek çok klinik, 2021'de hem yurt içi hem de yurt dışından çok sayıda hastaya hizmet verdi. 2022 yılında sac ekimi yine popülerliğini koruyacak, bugün de saç ekiminde yeni teknoloji trendlerini Zen Poliklinikten Dr. Murat Konakçı ile tartışacağız. Dr. Konakçı, İstanbul'un en çok tercih edilen polikliniklerinden olan Zen'de aktif olarak saç ekim ve saç güçlendirme tedavileri hizmetleri vermektedir.

Saç Ekimi Teknolojileri Hastalara Ne Sunuyor?

Saç ekimi teknolojileri, greftlerin şerit halinde ekildiği FUT yönteminden bu yana hızlı şekilde gelişti. Günümüzde dünya çapında kanıtlanan başarısı ile FUE ve onun inovatif versiyonları, sektörü domine etmiş durumda. Hastalar için çok daha yüksek tutunma oranları sunan FUE, aşağıdaki avantajlar ile geliyor:

Daha yüksek tutunma oranları: Modası oldukça geçen eski FUT yönteminden farklı olarak, FUE yöntemi her bir greftin ayrı ayrı kafa derisine ekilmesi anlamına geliyor. Bu tekil çalışma, greftlerin daha sık şekilde ekilebilmesi ve yerleştirme aşamasının daha sağlıklı olması anlamına geliyor. Daha hızlı iyileşme: Teker teker greft ekimi ve işlem sırasında doktorun inovatif FUE yöntemlerinde yararlanılan safir bıçaklar ya da Choi implanter kalemden yararlanması, gerçekleşen doku hasarını minimuma indirerek iyileşme sürecini hızlandırabilir. Bu, sonuçların daha hızlı görülebilmesi ve enerjinin saç kalitesine verilmesi anlamına gelecektir. Daha yoğun ekim: Mikro uca sahip olan FUE gereçleri, ekimin çok daha sık şekilde gerçekleşmesini sağlayacak şekilde kanal açabilirler. Bu da doğal sonuçlara en yakın yoğun saç görünümünün kolayca elde edilebilmesi anlamına gelmektedir. Özellikle DHI yönteminde kullanılan Choi Implanter Kalem, mikro ucu sayesinde tıraşsız ekim ya da uzun saç ekiminde bile yoğu sonuçlar elde edebilmektedir.

Saç Ekim Fiyatları Nasıl Değişiyor?

Günümüzde saç ekim fiyatları birkaç farklı değişkene göre şekillenmektedir. Bizler Zen Poliklinikte hastalarımıza ulaşılabilir fiyatlar ile en verimli hizmeti sunmaya gayret ederken cihaz seçimi konusunda asla taviz vermiyoruz. Yalnızca en güncel teknolojiye sahip yenilikçi cihazları kullanarak hastaların aldıkları sonuçlar mükemmelleştirilebilir. Bu doğrultuda, fiyatların klinikten kliniğe değişmesinin en önemli sebebinin kullanılan cihazlar, yöntem uygulama adımları ve doktorun ilgisi olduğunu söylemek mümkün.

Yukarıdaki temel faktörün yanı sıra, aşağıdakiler de saç ekim fiyatlarında değişiklik olmasına sebep olabiliyor:

Açıklık alanınıza göre belirlenecek olan greft sayısı Kullanılacak olan saç ekim yöntemi (FUE, Safir FUE, DHI, Tıraşsız Saç Ekimi, Soft FUE Saç Ekimi, Uzun Saç Ekimi gibi çok sayıda yöntem, kendi zorluklarına göre farklı ücretlendirilebilir) İşlemden önce ya da sonra gerçekleştirilecek ek terapiler ya da tedaviler

Kişiye özel bir fiyat almak, hem saç analizi sırasında yalnızca sizin ihtiyaçlarınıza göre bir plan oluşturulmasına yardımcı olur hem de saç ekim yöntemi ve greft sayısı konusunda nokta atışı çözümlerin geliştirilmesini sağlar. Zen Polikliniği arayarak saç ekimi için randevu alabilir, öncelikle benimle görüşebilirsiniz.

Saç Ekimi Kalıcı Mıdır?

Saç ekimi teknolojileri günümüzde oldukça güçlü etkiler sunabiliyor. Elbette kişiden kişiye, genetik faktörlere, yaşam tarzına ya da saç bakım rutinine göre değişebilmekle birlikte, ekim yıllarda kalıcı saçlara sahip olmanız anlamına gelebilir. Doğru bakıldığında yaşam boyu kalıcılık sağlayan çok sayıda tedaviyi bizzat uygulama şansımız oldu. Hasta ile doktorun iş birliği, ekim sonrası verimliliği korumak adına oldukça değerlidir.

Dr. Murat Konakçı

Saç Ekimi

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.