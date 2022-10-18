Saç düzleştiricilerine dikkat! Kanser riskini artırıyor

ABD'de yapılan yeni bir çalışma, kimyasal saç düzleştiricilerdeki endokrin bozucu kimyasalların kadınların rahim kanseri riskini artırabileceğini buldu

ABD'de yeni bir Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) araştırması, kimyasal saç düzleştirici ürünler ile rahim kanseri arasında bir bağlantı buldu ve sık kullananların daha fazla risk altında olabileceğini düşündürdü. Dün yayınlanan çalışmada, ortalama olarak yaklaşık 11 yıl boyunca 35 ile 74 yaşları arasındaki 33.947 farklı ırktan kadın izlendi. Çalışmada 378 kadın rahim kanseri geliştirdi.

ABD Ulusal Enstitüsü'nden araştırma lideri Alexandra White, "Saç düzleştirici kullanmayan kadınların %1,64'ünün 70 yaşına kadar rahim kanserine yakalanacağını tahmin ettik, ancak sık kullananlar için bu risk %4,05'e çıkıyor." dedi.

2.5 kat daha yüksek

Saç düzleştiricilerdeki endokrin bozucu kimyasalların varlığı, bağlantının nedeni olabilir. Kokular, parabenler ve fitalatlar, endokrin sisteminin hormonları düzenleme yeteneğini etkileyebilir.

Daha önceki çalışmalar, endokrin bozucuları daha yüksek meme ve yumurtalık kanseri riskleri ile ilişkilendirmişti.

Yeni yayınlanan çalışma, bir önceki yıl kimyasal düzleştirme ürünlerini 4 defadan fazla kullanan kadınların, rahim kanseri geliştirme şansının 2.5 kat daha yüksek olduğunu buldu.