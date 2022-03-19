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Saç dökülmesine ne iyi gelir?
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TIMETURK / SAĞLIK / Saç dökülmesine ne iyi gelir?

Saç dökülmesine ne iyi gelir?

Saç dökülmesi, dünyada erkek ve kadınlarda sıklıkla görülen bir durumdur. Saça dökülmesin birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler psikolojik nedenler olabileceği gibi fizyolojikte olabilir. Peki, saç dökülmesine ne iyi gelir?

12 Dakika Önce
2022-03-19 13:56:23
Saç dökülmesine ne iyi gelir?

Toplumdaki her bireyin sıklıkla karşılaştığı saç dökülmesi nedenleri arasında genetik veya çevresel faktörler yer alır. Saç dökülmesi, doğal bir durumdur. Buna karşın, sağlıksız saçlara sahip kişilerde günlük saç dökülme miktarı daha fazladır. Bunlar kolaylıkla taraklardan, banyo anında ve elbiselerden anlaşılabilir. Evde basit yöntemlerle saç dökülmesini önleyebilir ve azaltabilirsiniz. İşte merak edilen haberin detayı…

Saç dökülmesine iyi gelen besinler nelerdir?

Ceviz, fındık gibi kuru yemişler

Yoğurt

Tavuk, hindi gibi protein kaynakları

Fasulye

Havuç

Sarımsak

Soğan

Ispanak, pazı, roka gibi yeşil yapraklı sebzeler

Portakal, greyfurt, karpuz, çilek gibi C vitamini içeren meyveler

Balık başta olmak üzere deniz ürünleri

Saç dökülmesine hangi yağlar iyi gelir?

Zeytinyağı: Saç derisinde oluşan aşırı kuruluk nedeni ile zayıflayan saçları ve saç köklerini besler. Saçları yumuşatır, doğal parlaklık sağlar.

Dulavraotu Yağı: Saç derisine uygulandığında saçların uzamasını teşvik eder ve saç derisini yumuşatarak kökleri besler.

Lavanta Yağı: Saç çıkmasını ve saç uzamasını sağladığı bilinmektedir. Ggeleneksel olarak bu amaçlarla kullanılmasına karşın, bu konuda herhangi bir bilimsel araştırma sonucu bulunmamaktadır.

Çay Ağacı Yağı: Saçınızda bulunan fazla yağı alır ve aşırı yağlanmayı önler. Saç derisini nemlendirerek de kuruluğa neden olan mantar ve egzama gibi cilt hastalıklarının olumsuz etkilerini en aza indirger.

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