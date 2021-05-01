Saç dökülmesi: Ardındaki gerçek sebepler ve en iyi çözüm yöntemi

Hiç çekici değil. Ama herkesin başına geliyor. Çoğu kişi için de bir tabu. Saç dökülmesi. Saç dökülmesini ve bunun ön süreçlerinden biri olan saç incelmesini kadınların yarısı hayatlarında herhangi bir anda deneyimliyor. Ama saç dökülmesi ardındaki gerçek sebepleri öğrenip sizin için en iyi çözüm yöntemini bulmanız mümkün.

Eğer saç dökülmesi deneyimliyorsanız bu yazı tam da size göre. Çünkü S'Clinic saç uzmanlarıyla görüşerek saç dökülmesine nokta atışı yapan çözüm yönteminin detaylarını paylaşıyoruz.

Saç dökülmesinin ardındaki gerçek sebepler nedir?

Saç dökülmesinin pek çok sebebi var. Stres, hormonlar, hamilelik (öncesi ve sonrası), genler, beslenme düzeni (kalori sınırlandırılması olan veya düşük karbonhidrat içerikli diyetler), menopoz, ilaç tedavisi ve ya çevresel faktörler (gün ışığı, kirlilik, hatta kullanılan suyun kalitesi) saç dokunuzun yapısını değiştirerek ya da saç köklerine zarar vererek saç dökülmesine sebep olabilir.

Saç dökülmesi sebeplerinin etkisi herkese göre değişebilir. Bir kişide aşırı saç dökülmesine sebep olan sebep, başka birisinde saç dökülmesi oluşumuna etki etmeyebilir.

Saç dökülmesinin sosyal hayata etkileri nedir?

Saç dökülmesi öz güven düşüşünde oldukça etkili. Bu yüzden saç dökülmesi deneyimleyen kişinin sosyal hayatı olumsuz etkilenebilir. Yale üniversitesinin yaptığı 4000 kişinin katıldığı bir anketin sonuçlarına göre 10 katılımcıdan altısı (25-35 yaş aralığı) saç dökülmesi ve incelmesinden endişelendiğini belirtmiş.

Saç dökülmesini artırabilecek saç işlemi var mı?

Kesinlikle. Ve bilinçsiz yapılan saç güzelleştirme işlemleri geri planda saç dökülmesi için zemin hazırlar. Saç dökülmesini saçınızı yapma modelinizden, şekillendirmek için yaptığınız işlemlere kadar pek çok şey artırabilir. Saç dökülmesini at kuyruğunu yapış şekli artırabilir. Mesela sıkı yapılan at kuyrukları saçların kırılmasını ve köklerin zarar görmesini tetikler. Ayrıca saç dökülmesini ısıyla yapılan şekillendirme işlemleri de artırır. Çünkü saç koruyucu tabakası zarar görür. Isı ayarı olan saç kurutucuları kullanmak ve düşük ısılarda saçları şekillendirmek saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olur.

Saç dökülmesini durdurup saçlarımı artırmak için ne yapabilirim?

Saç dökülmesi için pek çok tedavi var. Saç güzelliği endüstrisi bu konu sürekli yeni ürün çıkarıyor ve tedaviler sunuyor. Ama şunu unutmamak gerek. Saç dökülmesi asla durmaz. Ama saç kökleri onarılarak saçların çoğalması sağlanır.

Saç dökülmesinin nedeni ve etkisi doğru tespit edilmezse bu konuda yapılan çoğu yatırım boşa gidebilir.

S'Clinic herkesin sağlıklı, gür ve güçlü saçları hak ettiği bilinciyle kuruldu. Bu bilinçle ortaya çıkardığı patentli saç çoğaltma işlemiyle saç dökülmesi korkusuna gerçek bir çözüm sunuyor. Saçları EKMİYOR, ÇOĞALTIYOR.

S'Clinic patentli saç çoğaltma işleminde 16 adet biyolojik büyüme faktörü ve biomimetik peptidden oluşan ileri teknolojik serum lazer ve radyofrekans teknolojisiyle saç derisine uygulanıyor. Tüm saç hattına uygulama yapıldığı için saçlar bütünsel bir şekilde artıyor.

Saçlar doğal ortamları olan saç derisinde çoğaltılıyor. Yani herhangi bir ameliyat kıvamında işlem yapılmıyor. Dolayısıyla uygulamalar esnasında anestezi kullanılmıyor. İşlem sonunda ağrı, kanama ve morluk oluşmuyor. İş ve sosyal hayata ara vermeye, bant takıp yara izleriyle dolu kafayı saklamaya çalışmaya gerek kalmıyor.

S'Clinic saç uzmanları saç çoğaltma işlemi öncesinde danışanın saç analizini yapıyor. Onlara nasıl sonuçlar bekleyebilecekleri hakkında bilgiler veriyor. Özel olarak ilgileniyor. S'Clinic saç uzmanına danışmak ve bekleme listesine kaydınızı yaptırmak için buraya tıklayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.