Bel ağrıları insanların yaşam standardını düşüren en önemli rahatsızlıklardandır. Özellikle bir çok kişi sabah kalktığında bel ve sırt ağrısı ile uyanıyor. Gün içinde hiçbir ağrı çekmeyen insanlar sabah kalktıklarında neden bel ağrısı yaşadığını merak ediyor. Peki sabah kalkınca bel ağrısı neden olur? Bel ağrısı için hangi doktora gidilir?

Bel ağrıları insanların yaşam standardını düşüren en önemli rahatsızlıklardandır. Özellikle bir çok kişi sabah kalktığında bel ve sırt ağrısı ile uyanıyor. Gün içinde hiçbir ağrı çekmeyen insanlar sabah kalktıklarında neden bel ağrısı yaşadığını merak ediyor. Peki sabah kalkınca bel ağrısı neden olur? Bel ağrısı için hangi doktora gidilir?

Günümüzde bir çok kişi bel ağrısından şikayet ediyor. Bel ağrısı insnaların yaşam kalitesini düşüren hareket kabiliyetini kısıtlayan önemli bir sağlık sorunudur. Bel ağrıları gün içinde sürekli de olabilir, ara ara da gelebilir ve bazen de sadece yataktan kalktığınızda sabahları da olabilir. Yapılan araştırmalara göre ömründe en az bir kez ciddi bel ağrısı geçirenlerin oranı %75-85'dir. Bu oran çok ciddi bir orandır. Özellikle sabah kalkınca şiddetli be ağrısı çekenle bunun nedenini araştırıyor. Sabah kalkınca bel ağrısı neden olur? Bel ağrısı için hangi doktora gidilir?

Sabah kalkınca bel ağrısı neden olur?

Bel ağrısı çok sık görülmesi, önemli maddi kaynak, iş gücü ve zaman kaybına neden olması sebebiyle önemli bir sağlık sorunudur. Sabah kalkına bel ağrısı yaşayan insanlar özellikle bunun bir tutulma ağrısı mı yoksa normal ağrı mı olduğunu iyi ayırt etmeleri gerekiyor. Peki sabah yaşanan bel ağrısı neden olur?

Aşırı stres, insan vücudunu her açıdan olumsuz etkileyen önemli bir faktördür. Özellikle stres oranı yüksek meslek gruplarında bulunan kişilerde bel ağrıları daha fazla görülmektedir. Yanlış yatak ve sandalye seçimi de bel ağrılarına zemin hazırlamaktadır. Ergonomik olmayan yatak ve ofis koltukları nedeniyle bel ağrıları kronik hale gelebilir.

Bel ağrısı nedenleri nelerdir?

Bel ağrısı yaşayan insanlar bir hekime başvurmalarını öneririz. Bel ağrıları şu nedenlerden dolayı olabilir;

* Ağır yük kaldırma, kaza sonucu ortaya çıkan travma,

* Hareketsiz yaşam ve aşırı kilo,

* Aşırı stres,

* Yanlış yatak ve sandalye seçimi,

* Eklemlerde yaşanan kreçlenme,

Bel ağrısı için hangi bölüme gidilir?

Bel ağrısı çeken ve hastaneye gitmek isteyen vatandaşlar hangi doktora ve bölüme randevu alacaklarını merak ediyor. Öncelikle bel ağrılarınız için ‘Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon' bölümünden doktorlara randevu almanız gerekiyor. Yapılan tekkikler sonrası başka bölümlere de yönlendirilebilirsiniz. Bel ağrısı için gidilebilecek bir diğer birim de beyin ve sinir cerrahisi bölümüdür. Beyin ve sinir cerrahisi doktorları, beldeki sinir sıkışması, hasarı gibi hallerde hastalara yardımcı olmaktadır.

Bel ağrısı için hangi doktora gidilir?

Bel ağrısı yaşayanlar bir ortopedi doktorundan randevu almaları gerekir. Oropedi doktoru bel ağrısı şikayetinde hastadan çeşitli tetkikler ister.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.