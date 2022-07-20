Sabah ilk kahve saat kaçta içilmeli?

ABD’de yapılan bir çalışmaya göre günün ilk kahvesini içmeniz için en uygun saat sabah 10.30.

Kahvenizi daha erken saatte içtiğiniz takdirde kafeini alamamış oluyorsunuz. Bunun sebebi vücudunuz sabah 08.00-09.00 arasında yüksek miktarda kortizol salgılıyor yani zaten ayık halde oluyorsunuz. Dolayısıyla kortizol seviyelerinin düşmeye başladığı 10.30 civarı kahvenizi içerseniz bu içecekten maksimum seviyede faydalanırsınız.

Fermenteyle güçlenin

Mikroorganizmalardan zengin fermente gıdalar, vücudunuzdaki iyi bakterilerin seviyesini doğal olarak artırıyor. Ev yapımı salatalık turşusu, keçi peyniri, ekşi mayalı ekmeği sofranızdan eksik etmeyin. Böylece daha iyi bir sindirim sistemine sahip olabilirsiniz.

Muhteşem saçlara giden yol mideden geçiyor

Saç ve saç derisi problemi yaşıyorsanız muhtemelen bazı vitamin ve minerallerin eksikliğini yaşıyorsunuz. Beslenme planınızı harika saçlara sahip olmak üzere şekillendirmek elinizde.

● BEYAZLARI ÖNLEMEK İÇİN: Ceviz yiyin. Bakır, saçınıza rengini veren melanin üretimini destekliyor. Bakır deposu olan cevizleri günlük öğünlerinize eklediğiniz takdirde saçınızda çıkan beyazları geciktirmiş olursunuz.

● UZAMASINI HIZLANDIRMAK İÇİN: Saçlarınız inceldiyse ve dökülüyorsa muhtemelen demir eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. Kırmızı et, en iyi demir kaynaklarından biri. Aynı şekilde koyu yeşil yapraklı sebzeleri de mutlaka tüketin.

● KEPEKTEN KURTULMAK İÇİN: Saç foliküllerinin etrafında yağ seviyesinin artabilmesi için vücudun çinko ihtiyacı oluyor. Çinko eksikliği yaşıyorsanuz saç deriniz kuru olacaktır. Yengeç, ıstakoz ve istiridye iyi birer çinko kaynağı. Deniz ürünleriyle aranız yoksa kabak çekirdeğinin de çinkodan zengin olduğunu unutmayın.

Geleceğe yatırım

Beslenmelerinde yeteri kadar potasyuma yer veren gençlerin ileride yüksek tansiyon rahatsızlığı yaşama ihtimalinin düşük olduğu açıklandı. Araştırmacılar kan basıncı üzerinde potasyumdan zengin beslenmenin düşük tuzlu beslenmeye göre daha etkili olduğunu da belirtiyor. Potasyumdan zengin gıdalar: Muz, nektarin, haşlanmış patates, avokado, kuru kayısı. .