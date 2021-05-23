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Rus aşısını Avrupa'ya sokmayan kurum

Rus istihbarat kaynakları Sputnik V aşısının Avrupa'da ruhsat alamamasının arkasında Avrupa İlaç Ajansı'nın bulunduğunu açıkladı.

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23.05.2021 10:11:02
Rus aşısını Avrupa'ya sokmayan kurum

Rus istihbarat kaynakları Sputnik V aşısının Avrupa'da ruhsat alamamasının arkasında Avrupa İlaç Ajansı'nın bulunduğunu açıkladı.

Konuyu haberleştiren Vzglyad.ru portalı, Avrupa Birliği'nin yalnızca aşılı yolculara seyahat hakkı tanıyacağına, bu yüzden Avrupa'ya gitmek isteyen Rusya vatandaşlarının Avrupa'da üretilen aşıları yaptırmak zorunda kalabileceğine dikkat çekiyor.

Rusya'nın Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) başkanı Sergey Narışkin, Avrupalı bürokratların tutumunu eleştirerek Rus aşısına ruhsat verilmemesini "etik dışı" sözleriyle niteledi.

Portal Avrupa Birliği yetkililerinin Sputnik V aşısına karşı kendi halkarında önyargı uyandırabilecek açıklamalar yapmaktan çekinmediğini de yazıyor.

Portala konuşan kimi Rus yetkililer, Avrupa Birliği'nin eninde sonunca Sputnik V'ye ruhsat vereceğini, ancak o güne dek kendi ihtiyacını diğer aşılardan karşılamak niyetinde olduğunu söylüyor.

Kaynak: TürkRus

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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