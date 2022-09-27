RTEÜ Rektörü: Gördüğüm en kötü acil servise sahibiz

Rize'de 2 ay önce göreve başlayan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, 'Acil servisimizin fiziksel şartları ne yazık ki benim şu ana kadar bir hekim olarak gördüğüm en kötü şartlara sahiptir diyebiliriz' dedi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 20 Temmuz'da göreve başladığını belirten ve üniversiteye bağlı birimleri gezerek sorunları tespit etmeye çalıştığını anlatan Prof. Dr. Yılmaz, "Şehrin nabzını yokladığımızda en büyük taleplerin neredeyse yüzde 95'i sağlıkla alakalı. Sağlık derken de aklımıza üniversitemizin hastanesi geliyor. Üniversitemizin hastanesini ben bir vatandaş olarak önce gittim gezdim, sonra bir hasta, hasta yakını olarak gittim. Sonra bütün katları, acil servisi arkadaşlarımla gayri resmi olarak gezdik. Atamam yeni olduğu için çoğu kişi beni tanımıyordu. Hatta servislerde kilitli bile kaldık, kapıyı açanımız bile olmadı” diye konuştu.

'Şu ana kadar gördüğüm en kötü acil'

Prof. Dr. Yılmaz, hastanede hastaların en büyük sorun yaşadığı yerin acil servis olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Acil servisimizin fiziksel şartları ne yazık ki benim şu ana kadar bir hekim olarak gördüğüm en kötü şartlara sahiptir diyebiliriz. Türkiye'deki bütün hastaneleri gezmiş değilim tabii ki ama bir hekim olarak meslektaşlarımızı veya diğer hastanelerinizi ziyaret ettim. Şu ana kadar gördüğüm ne yazık ki en kötü acil olduğunu net olarak söyleyebilirim. Fiziki şartlar, fiziki şartların getirdiği uygun planlı olmaması bu soruna katkıda bulunuyordur. Şu anda hastanenin servislerinde yenileme faaliyetleri devam ediyor. Acil servis konusunda da mevcut yeri genişleterek yıkılarak modern bir bina yapmayı planlıyoruz. Çalışmalara başlayarak 1 Mayıs 2023 tarihine kadar bitirmeyi planlıyoruz."

‘Sağlık turizmi büyük bir avantaj'

Rize Şehir Hastanesi projesinin çok güzel olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, "Kesinlikle şehrin ihtiyacını karşılayacaktır. Çok modern, bütün ihtiyaçlar düşünülmüş. Burası bir çekim merkezi olmalı. Sağlık turizmi bölgemiz için de büyük bir avantaj. Bunu da bu hastane ile sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.