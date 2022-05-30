Reçetesiz ilaç uygulaması 1 Haziran'da sona erecek

Koronavirüs salgını döneminde başlatılan, kronik hastalara reçetesiz ilaç temini sağlayan uygulama 1 Haziran'da sona erecek.

Salgın süresince bulaş riskinin azaltılması, sağlık hizmetine erişimin kolaylaştırılması için reçete uygulamasında değişikliğe gidilmişti.

Bu kapsamda, kronik hastalıklarda ilaçlar reçete olmadan temin ediliyordu.

Bu uygulama 1 Haziran itibarıyla kaldırılıyor. Hastalar aile hekimlerine ya da hastanelere giderek reçetelerini yazdırıp, ilaç temin edebilecek.

TRTHaber .