Reçetesiz ilaç uygulaması 1 Haziran'da sona erecek
Koronavirüs salgını döneminde başlatılan, kronik hastalara reçetesiz ilaç temini sağlayan uygulama 1 Haziran'da sona erecek.
2022-05-30 18:30:51
Salgın süresince bulaş riskinin azaltılması, sağlık hizmetine erişimin kolaylaştırılması için reçete uygulamasında değişikliğe gidilmişti.
Bu kapsamda, kronik hastalıklarda ilaçlar reçete olmadan temin ediliyordu.
Bu uygulama 1 Haziran itibarıyla kaldırılıyor. Hastalar aile hekimlerine ya da hastanelere giderek reçetelerini yazdırıp, ilaç temin edebilecek.
TRTHaber .
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