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TIMETURK / SAĞLIK / Reçetesiz ilaç uygulaması 1 Haziran'da sona erecek

Reçetesiz ilaç uygulaması 1 Haziran'da sona erecek

Koronavirüs salgını döneminde başlatılan, kronik hastalara reçetesiz ilaç temini sağlayan uygulama 1 Haziran'da sona erecek.

3 Saat Önce
2022-05-30 18:30:51
Reçetesiz ilaç uygulaması 1 Haziran'da sona erecek

Salgın süresince bulaş riskinin azaltılması, sağlık hizmetine erişimin kolaylaştırılması için reçete uygulamasında değişikliğe gidilmişti.

Bu kapsamda, kronik hastalıklarda ilaçlar reçete olmadan temin ediliyordu.

Bu uygulama 1 Haziran itibarıyla kaldırılıyor. Hastalar aile hekimlerine ya da hastanelere giderek reçetelerini yazdırıp, ilaç temin edebilecek.

TRTHaber .

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