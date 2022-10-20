Recep Akdağ: Hastanelerde randevu birikmeleri önlenemeyecek

Prof. Dr. Recep Akdağ, Sağlık Bakanlığı'nın son çıkardığı yönetmeliğin, randevu sırasındaki birikmeleri önlemeyeceğini söyledi

TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Ankara'da düzenlenen Sağlık Zirvesi'nde konuştu.

Sağlık Bakanlığı son yönetmelikle özellikle cerrahi branştaki muayenehanelere sınır getirmiş ve birçok uzmanlık derneği yönetmeliği yargıya taşımıştı.

YÖNETMELİK SORUNLARI ORTADAN KALDIRMAYACAK

Konuşmasında devlet hastanelerinde özellikle dermatoloji, nöroloji, psikiyatri ve KBB polikliniklerinde en uzun randevu kuyruklarının olduğunu getiren Akdağ, Bakanlığın başka çare kalmadığı için muayenehanelere yönelik düzenleme yaptığını ama bunun randevuları ile ilgili sorunları ortadan kaldırmayacağını belirtti.

Özel hastanelere muayenehane hekimlerinin çalışmasıyla ilgili düzenlemede "Vakıf üniversiteleri için de geçerli mi?" diye soran Akdağ, vakıf üniversitelerinin kadrolarıyla ilgili bir düzenleme olmadığını ve kesinlikle bu konuda düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Vakıf üniversitelerinin bizim tarihsel vakıf anlayışındaki vakıflar gibi olmadığını belirten Akdağ, "Vatandaştan dünyanın parasını alan vakıf mı olur?" diye sordu.

ÖZEL FARKI YÜZDE 200'E ÇIKTI: GEÇMİŞ OLSUN

Prof. Dr. Akdağ ayrıca 2008 yılında çıkan Özel Hastaneler Yönetmeliği ile vatandaşın özel hastanelerden hizmet alması halinde %30 fark getirdiklerini hatırlatırken "Ben ayrıldıktan sonra 2013'te %200 farka çıkarıldı. İşte orada film koptu. SGK reel fiyatları ortaya koymalı ve yaptığı ödemeden sonra vatandaştan ne kadar fark alacağına karar vermeli. Onun üzerinde de 1 kuruş bile alınmamalı. Bir defa kuralı bozdunuz mu? Geçmiş olsun!" diye konuştu.