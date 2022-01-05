Psikoz belirtileri nelerdir? Şizofreni ve psikoz aynı mıdır? Birçok psikolojik rahatsızlık olmasına karşın, 'acaba bu psikolojik rahatsızlığı taşıyor muyum?' sorusunu soramıyoruz kendimize. Çünkü duygusal bir çöküntü yaşayan kişilerin tek bildiği ruhsal hastalık depreson ve şizofreni... Peki ama şizofreni ile karıştırılan psikoz nedir? Belirtileri ve şizofreni ile benzerlikleri nelerdir? İşte psikoz hastalığının analizi...

Psikoz belirtileri nelerdir? Şizofreni ve psikoz aynı mıdır? Birçok psikolojik rahatsızlık olmasına karşın, "acaba bu psikolojik rahatsızlığı taşıyor muyum?" sorusunu soramıyoruz kendimize. Çünkü duygusal bir çöküntü yaşayan kişilerin tek bildiği ruhsal hastalık depreson ve şizofreni... Peki ama şizofreni ile karıştırılan psikoz nedir? Belirtileri ve şizofreni ile benzerlikleri nelerdir? İşte psikoz hastalığının analizi...

Psikoz nedir?

Psikoz, düşünce ve duyunun ağır oranda bozulduğu zihin durumunu tanımlamakta kullanılan genel bir psikiyatri terimidir. Psikotik epizod geçiren hastalar halüsinasyonlar görüp, delüzyonel inançlar taşıyabilir (grandiyöz veya paranoid delüzyonlar gibi), kişilik değişiklikleri ve düşünce bozukluğu gösterebilir. Bir psikotik epizod gerçek ile bağlatının kopması veya zarar görmesi ile karakterizedir denilebilir. Gençlerde daha sık görülen psikoz ağır bir zihinsel hastalığın belirtisi olabilir.

Tabi bu rahatsızlığın tanısını sadece uzman bir doktor koyabilir. Belirti ya da açıklamada; kendinizden bir parça buluyorsanız uzman bir doktordan randevu alarak teşhis koymasını isteyiniz.

Psikoz belirtileri nelerdir?

- Düşünce bozukluğu,

- Duygu durum bozukluğu

- Gerçek dışı inançlar

- Halüsinasyonlar

- Kişilik değişikliği

Şizofreni ve psikoz aynı mıdır?

Psikoz, sadece şizofreniye has bir durum değildir. Duygudurum bozuklukları (depresyon, mani, bipolar bozukluk gibi), madde kullanımına veya genel tıbbi duruma bağlı olarak da psikoz ortaya çıkabilir. Tabi bu durum beliritlere ve sürecin uzunluğuna göre değişir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.