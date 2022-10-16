Psikolojinizi düzeltecek en etkili yöntemler

Çaresizlik, işsiz kalma kaygısı, sevdiğiniz işi yapamamak, maddi kaygılar, aile baskısı, güvensizlik, belirsizlik, arkadaş çevresi, toplumsal kutuplaşma, mükemmelliyetçilik, yalnızlık... Gün içinde moralimizi bozacak o kadar olay var ki... Ancak hayat devam ettiği sürece mutlu anlarımız kadar üzen olaylar da olacak. Önemli olan psikolojimizi sağlam tutmak! Peki ama nasıl? İşte cevabı...

Günlük hayatta moralimizi, uzun vadede de psikolojimizi bozan birçok olay yaşıyoruz. Bazıları tamamen dış etkenlerden kaynaklanırken bazıları da sadece kendi vesveselerimiz, düşünce yapımızdan oluşuyor.

Psikolojimizi bozan başlıca etkenlerin başında çaresizlik, işsiz kalma kaygısı, sevdiğiniz işi yapamamak, maddi kaygılar, aile baskısı, güvensizlik, belirsizlik, arkadaş çevresi, toplumsal kutuplaşma, mükemmelliyetçilik ve yalnızlığı sayabiliriz.

Hayat devam ettiği sürece mutlu anlarımız da olacak maalesef bu şekilde bizi üzecek, psikolojimizi bozacak olaylar da...

Önemli olan yaşanan bu olumsuz olayları sağlığımızı koruyarak en kısa sürede atlatabilmek... Peki ama nasıl?

Basit ancak etkisi her daim kalıcı olan şu yöntemleri denemenizde fayda var:

Derin nefes almak

Sabah kalktığınızda derin bir nefes alın ve zihninizi, bedeninizi güne hazırlayın. "Bugünkü sorumluluklarımı yerine getirebilirim, elimden geleni yapıyorum" ya da "Bugün nasıl hissediyorum, gerçekten istediğim ne?" diye kendinize sorular sorabilirsiniz.

Gün içinde bir durumla karşılaştığınızda da önce derin derin nefes almayı unutmayın. 5 dakika bile olsa kendinizle ilgili konuları düşünmek için zaman ayırın. Acele etmenize gerek yok. Ne yapacaksanız, nasıl tepki verecek ya da ne söyleyecekseniz sonrasında da yapabilirsiniz. Böylece pişman olacağınız bir durum da olmaz.

Olumsuz düşüncelerden uzaklaşın

Sizi mutlu eden şeylerle meşgul olun, size iyi gelen kişilerle görüşün. Kısa bir süre için bile olsa sizi olumsuz duygulardan uzaklaştıracak şeylerle ilgilenirseniz, çok daha iyi hissettiğinizi fark edeceksiniz.

Yapılan çalışmalar, sosyal medyanın insan psikolojisi üzerinde olumsuz bir etkiye sebep olduğunu ortaya koymuştur. Sosyal medyada fazla vakit geçiren kişiler, daha çok kaygı ve strese sahip oluyorlar. Bu sebeple bir süreliğine de olsa sosyal medya kullanımınıza ara verebilirsiniz.

Sınırlarınızı çizin

Sizi mutlu eden ve mutsuz eden şeyleri aklınıza getirin ve yaşamınızda buna göre bir sınır çizin. Sizi kötü hissettiren şeylere vakit harcamak, psikolojinizi daha fazla yıpratmaktan başka bir şeye sebep olmayacaktır. Bu sebeple sınırlarınız doğrultusunda hareket edin ve önceliği her zaman kendinize verin.

Kendinizi doğaya bırakın

Kendinizi en çaresiz hissettiğiniz anlarda doğanın iyileştirici gücüne bırakabilirsiniz. Uzun yürüyüşler, bir ağaca, toprağa dokunmak, çiçekleri koklamak, rüzgarı hissetmek eminiz ki zihninize ve bedeninize çok iyi gelecek.

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