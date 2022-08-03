Prostat büyümesi neden olur? Prostat büyümesinin belirtileri nelerdir? Prostat büyümesi kaç yaşında başlar? Tedavisi var mıdır?

Erkeklerde 40'lı yaşlarda başlayan prostat büyümesi neden olur? Sık idrara çıkmaktan idrar yaparken yanmaya, ileriki dönemde böbrek yetmezliğine kadar ciddi sonuçlar doğuran prostat büyümesinin belirtileri nelerdir? Prostat büyümesi tedavi edilebilir mi? Tüm sorularınızın cevapları haberimizde...

Çok sinsice ilerleyen rahatsızlıklardan biri de prostat büyümesidir. Erkeklerde 40'lı yaşlardan itibaren kendini göstermeye başlayan prostat büyümesi neden olur? Prostat büyümesinin belirtileri nelerdir ve tedavisi var mıdır?

Sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma hissi gibi belirtilerle ortaya çıkan prostat büyümesi, ilerlemesini inanılmaz derecede sinsice yapar ve tedavi edilmediği sürece böbrek yetmezliğine kadar ciddi sorunlar yaşatabilir. Araştırmalar, 60 yaşındaki erkeklerin %50'sinde, 80 yaşındaki erkeklerin de %90'ında iyi huylu prostat büyümesinin görüldüğünü ortaya koyuyor.

Prostat bezinin erkeklerde idrar kesesinin hemen altında bulunan, idrar kanalını çevreleyen ve şekil olarak kestaneye benzeyen bir organ olduğunu belirten Üroloji Hekimi Prof. Dr. Murat Savaş, prostat ile ilgili şu bilgileri verdi: "Erişkin bir erkekte ağırlığı 25-30 gram olan ve semen sıvısının yapımına katkıda bulunan prostat bezi, normalde bir kestane büyüklüğündedir. Yaş ilerlemeye başladıkça, 40'lı yaşlardan itibaren büyümeye başlar ve bir mandalina hatta portakal büyüklüğüne erişebilir. Bu durum ‘İyi huylu prostat büyümesi (Benign prostat büyümesi-BPH)' olarak adlandırılır. İyi huylu prostat büyümesi ile prostat kanseri farklı hastalıklardır. BPH prostat kanserine yol açmazken, her iki hastalık bir arada bulunabilmektedir."

Prostat büyümesinin belirtileri

Bir süre sonra büyümenin hastanın idrar yolunu tıkayabileceğini belirten Savaş, "Prostat büyürken kişinin idrar yollarını olumsuz etkilemektedir. Ani idrar tıkanması, idrar yolu iltihabı, idrar kesesi bozuklukları ve böbrek yetmezliğine kadar varabilen rahatsızlıklar hastalığın bilinen olumsuz etkilerinden bazılarıdır. İyi huylu prostat büyümesinin görüldüğü kişilerde aynı anda prostat kanseri de olabilir. Prostat kanserinin kendine özgü erken dönem belirtileri yoktur. Hastalıkta doğru tanıya ulaşmak için her iki yönden de incelemeler yapılmalıdır" dedi.

Prostat tedavisi var mı

Prostat büyümelerinde kişiye göre tedavi şekli değişebilmektedir. Günümüzde son derece etkili ilaç tedavileri vardır. İlaç tedavisinin yeterli olmadığı düşünüldüğünde cerrahi gündeme gelebilir.



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