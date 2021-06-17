Prof. Dr. Uğur Şahin’den ‘Delta varyantı’ uyarısı

Koronavirüs’e karşı aşı geliştiren BioNTech kurucusu ve CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, ilk olarak Hindistan’da tespit edilen Delta varyantının, Koronavirüs salgınında dördüncü dalgaya neden olabileceği konusunda uyardı.

Koronavirüs'e karşı aşı geliştiren BioNTech kurucusu ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, ilk olarak Hindistan'da tespit edilen Delta varyantının, Koronavirüs salgınında dördüncü dalgaya neden olabileceği konusunda uyardı.

Barron's Investing in Tech konferansında konuşan Prof. Dr. Uğur Şahin, ilk olarak Hindistan'da tespit edilen, oradaki dalganın nedeni olarak görülen Delta varyantıyla ilgili Britanya örneğini verdi. Şahin, “Britanya'da nüfusun yaklaşık yüzde 50'si Koronavirüs'e karşı iki doz aşı oldu ancak Delta varyantı vakaları yine de artıyor” dedi.

Şahin, aşılamaya rağmen dikkatli ve tedbirli olunmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi ve bazı bölgelerde “dördüncü dalga” yaşanabileceğine karşı uyardı.

Şahin, dördüncü dalganın çeşitli kısıtlamaların sürmesi ve normalleşme süreçlerinin daha yavaş ilerlemesiyle önlenebileceğini söyledi.

Prof. Şahin, Koronavirüs'e karşı aşılamada hatırlatma dozunun da gerekli olacağına işaret etti. Şahin, antikor seviyelerinin altı aydan sonra düşmeye başladığını söyleyerek “Antikor seviyeleri korumayla bağdaştırıldığı için belli bir noktada hatırlatıcı doz uygulamak iyi olur” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.