Prof. Dr. Sönmez'den 'kaliteli uyku' uyarısı

Prof. Dr. Güner Sönmez, uyku eksikliği hakkında ve kaliteli uykuya ilişkin dikkat çeken uyarı ve tavsiyelerde bulundu

Sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Sönmez, 7-7,5 saatten az uykunun zararlarını anlattı. Prof. Dr. Sönmez, takipçilerine seslenirken şu uyarılarda bulundu:

Günde 7-7.5 saat uyumaya özen gösterin. Daha az uykunun zararlarını duyunca şaşıracaksınız.

Uyku eksikliği bağışıklığı zayıflatır; Viral hastalıklara, yüksek tansiyona, obeziteye, diyabete, bazı kanser türlerine, alzheimer'a zemin hazırlar.

Grip olma riskinizi 3 kat arttırır. Diğer viral hastalıklar için de benzer riskler oluşturur. Aşıyla oluşan bağışıklık tepkisini zayıflatır. Grip aşısının tutma olasılığını yarı yarıya düşürür.

Bunları nasıl mı yapar? Örnek:

Normalde kanımızda natürel killer (katil hücre) ve bazı özel lenfositler var. Bunlar dışarıdan giren mikroplarla ve kanserle savaşır.

1 günlük uykusuzluk nelere sebep olur?

Dr. Michael İrvin'in deneysel çalışmasının sonucu; sadece 1 günlük uykusuzluk bu hücreleri % 70 azaltır.

* Bazı kanser türlerinin riskini, uzun vadede % 40'a yakın arttırır.

* Hipertansiyon gelişimini tetikler.

* Kalp damarlarında (koroner) plak oluşumunu 2-3 kat arttırır.

* Kalp krizi riskini 4-5 kat arttırır.

* Önce insülin direncine, sonra diyabete neden olur.

* Hem yeme alışkanlıklarınızı, hem de metabolizmayı etkileyerek obeziteye yol açar.

* Alzheimer riskini arttırır.

* Ömrünüzden 10-12 yılı götürür.

* Uyku süresi ile demans ( bunama) ilişkisi hakkında da önemli çalışmalar var.

* Orta yaşlarda günde 6 saat ve daha az (gece) uyuyanlarda, günde 7 saat uyuyanlara göre ileri yaşlarda demans gelişme riski % 30 artıyor.

Kaliteli bir uyku için;

- Uykudan 3-4 saat önce yarım saat egzersiz yapmak

- Her gün aynı saatte yatağa girmek

- Serin ve karanlık yatak odasında uyumak

- Sigara ve içki tüketmemek

- Kahve içecekseniz uyumadan en az 6-8 saat önce içilmeli

Burada geçen bilgilerin bir kısmı; uyku konusunda sayısız çalışması olan California Üniversitesi'nden Prof. Dr. Matthew Paul Walker'in “ Niçin Uyuruz?” kitabından, bir kısmı da başka makalelerden alınmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.