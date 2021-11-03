Prof. Dr. Sönmez'den 'kaliteli uyku' uyarısı
Prof. Dr. Güner Sönmez, uyku eksikliği hakkında ve kaliteli uykuya ilişkin dikkat çeken uyarı ve tavsiyelerde bulundu
2021-11-03 23:59:19
Sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Sönmez, 7-7,5 saatten az uykunun zararlarını anlattı. Prof. Dr. Sönmez, takipçilerine seslenirken şu uyarılarda bulundu:
Günde 7-7.5 saat uyumaya özen gösterin. Daha az uykunun zararlarını duyunca şaşıracaksınız.
Uyku eksikliği bağışıklığı zayıflatır; Viral hastalıklara, yüksek tansiyona, obeziteye, diyabete, bazı kanser türlerine, alzheimer'a zemin hazırlar.
Grip olma riskinizi 3 kat arttırır. Diğer viral hastalıklar için de benzer riskler oluşturur. Aşıyla oluşan bağışıklık tepkisini zayıflatır. Grip aşısının tutma olasılığını yarı yarıya düşürür.
Bunları nasıl mı yapar? Örnek:
Normalde kanımızda natürel killer (katil hücre) ve bazı özel lenfositler var. Bunlar dışarıdan giren mikroplarla ve kanserle savaşır.
1 günlük uykusuzluk nelere sebep olur?
Dr. Michael İrvin'in deneysel çalışmasının sonucu; sadece 1 günlük uykusuzluk bu hücreleri % 70 azaltır.
* Bazı kanser türlerinin riskini, uzun vadede % 40'a yakın arttırır.
* Hipertansiyon gelişimini tetikler.
* Kalp damarlarında (koroner) plak oluşumunu 2-3 kat arttırır.
* Kalp krizi riskini 4-5 kat arttırır.
* Önce insülin direncine, sonra diyabete neden olur.
* Hem yeme alışkanlıklarınızı, hem de metabolizmayı etkileyerek obeziteye yol açar.
* Alzheimer riskini arttırır.
* Ömrünüzden 10-12 yılı götürür.
* Uyku süresi ile demans ( bunama) ilişkisi hakkında da önemli çalışmalar var.
* Orta yaşlarda günde 6 saat ve daha az (gece) uyuyanlarda, günde 7 saat uyuyanlara göre ileri yaşlarda demans gelişme riski % 30 artıyor.
Kaliteli bir uyku için;
- Uykudan 3-4 saat önce yarım saat egzersiz yapmak
- Her gün aynı saatte yatağa girmek
- Serin ve karanlık yatak odasında uyumak
- Sigara ve içki tüketmemek
- Kahve içecekseniz uyumadan en az 6-8 saat önce içilmeli
Burada geçen bilgilerin bir kısmı; uyku konusunda sayısız çalışması olan California Üniversitesi'nden Prof. Dr. Matthew Paul Walker'in “ Niçin Uyuruz?” kitabından, bir kısmı da başka makalelerden alınmıştır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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