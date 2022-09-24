Prof. Dr. Ortaylı: Sağlık personeline saldıran insanın deliliğine hükmedilir

Prof. Dr. İlber Ortaylı, sağlık çalışanlarının sayesinde toplumsal etkileri olan tarihte yaşanmış hastalıkların bittiğini belirterek “sağlık personeline saldıran insanın evvela deliliğine hükmedilir, gözleme alınır ve tımarhaneye konulur” dedi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk olduğu Çeşme Festivalinde balkan göçü, mübadele ve tarihteki salgın hastalıklar konuları hakkında konuştu. Pandemi döneminde birçok devletin sağlık alanında iyi olmadığının anlaşıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Ortaylı, “Almanya'nın vb. doktora ihtiyacı var. Pandemi de hepsi çuvalladı. Mesai veriyorsun onu da yapamıyor. Alışmamış çalışmaya. Bu kadar basit. Çalışmaya alışmak diye bir şey var” dedi.

Ortaylı Amerikan hekimi ile Avrupa hekiminin bir olmadığını, Hintli ve İranlı doktorların daha iyi olduğunu çünkü çalıştıklarını söyledi

Rusya'nın böyle olmadığını, yöntemini değiştirmediğini, öğrenmediğini ifade eden Ortaylı, ayrıca sağlık çalışanları için “saldırıların önlenmesi lazım” ifadesini kullandı.

"Bunlar hasta"

“Sağlık personeline saldıran insanın evvela deliğine hükmedilir” diyen Prof. Dr. Ortaylı “Bunun için gözleme alınır tımarhaneye konulur. Oradan sonra cezai ehliyeti olduğu, yani psikiyatrik yönde sağlam olduğuna hükmedilirse rapor verilirse o zaman savcıya verilir” açıklamasını yaptı.

“Sağlık personeline saldıranlardan savcıların işi değildir deliyle uğraşmak. Anlamaz ki adam. Bunlar hastadır. Doktor dövmese karısını dövüyor. Birini buluyor dövecek. Çocuk dövüyor, köpeği dövüyor. Böyle insanlar var. Değişen toplumda çok var. Bunu makul gösteremezsiniz” dedi.