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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aşılamayı hızlandırmalıyız

Aşılama oranını değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'Bu oranlarla yeni artış dönemlerini engelleyemeyiz. Kendimiz, ailemiz ve ülkemiz için aşılamayı hızlandırmalıyız' uyarısında bulundu.

19 Dakika Önce
2021-08-31 07:18:06
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aşılamayı hızlandırmalıyız

Aşılama oranını değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ‘Bu oranlarla yeni artış dönemlerini engelleyemeyiz.' uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan aşılamada gelinen tabloyu Twitter hesabından değerlendirdi.

Ceyhan “Aşı sayılarını bütün nüfusa böldüğümüzde 1. doz oranı % 56, 2. doz oranı % 43. 2 Üstelik bu sayıların ne kadarı 2 doz Biontech, ne kadarı 2 doz Sinovac, ne kadarı 3 doz Sinovac bilmiyoruz. Bu oranlarla yeni artış dönemlerini engelleyemeyiz.” dedi.

Vatandaşlara aşı çağrısı yapan Ceyhan,” Kendimiz, ailemiz ve ülkemiz için aşılamayı hızlandırmalıyız” ifadelerini kullandı.

Ekran Resmi 2021-08-31 07.17.43

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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