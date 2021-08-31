Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aşılamayı hızlandırmalıyız

Aşılama oranını değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'Bu oranlarla yeni artış dönemlerini engelleyemeyiz. Kendimiz, ailemiz ve ülkemiz için aşılamayı hızlandırmalıyız' uyarısında bulundu.