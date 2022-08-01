Polikistik Over Sendromu hakkında bilmeniz gerekenler!

Polikistik Over Sendromu (PKOS), kadın popülasyonunun %6-10'unda bulunan yaygın bir üreme ve endokrinolojik bozukluktur. Yumurtalıklardaki bir anormallik, bozukluğun birincil nedenidir. Arş. Gör. Saadet Turhan bu rahatsızlığın belirtileri hakkında bilgiler vererek en çok merak edilen soruları yanıtlıyor.

Arş. Gör. Saadet Turhan, Polikistik Over Sendromu'nun hiperandrojenizm (kadınlarda dolaşımdaki aşırı erkek cinsiyet hormonu (testosteron) ve bunun vücut üzerindeki etkileri) ve düzensiz adet döngüsü (yılda 8'den az regli olma / 21 günde bir veya daha sık regli olma / regli olamama), aşırı tüylenme (Hirsutizm), yüzde, göğüste ve sırtın üst kısmında sivilce, saç derisinde incelme veya saç dökülmesi (erkek tipi kellik), kilo alımı veya kilo vermede zorluk, özellikle boyun kırışıklıkları boyunca, kasıklarda ve göğüslerin altında ciltte koyulaşma, deri folipleri (koltuk altlarında veya boyun bölgesinde), kısırlık gibi bir dizi semptomla kendini gösterebilen ve hipertansiyon, dislipidemi, insülin direnci ve tip 2 diyabet dâhil olmak üzere kardiyometabolik hastalık riskinin artmasıyla ilişkili olan kronik anovulasyon (yumurtlama eksikliği veya yumurtlamanın hiç olmaması) ile karakterize bir rahatsızlık olduğunu belirtiyor. Ayrıca PKOS'un artan stres, depresyon, düşük benlik saygısı, zayıf vücut imajı ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin azalması ile de bağlantılı olduğunu belirtiyor.

12 haftalık egzersizin önemi

PKOS'lu kadınlar için yaşam tarzı değişikliğinin ilk tedavi seçeneği olması gerektiğini anlatan Turhan, sözlerine şöyle devam ediyor:

“PKOS'un karmaşık patofizyolojisi nedeniyle, tedavi farmakolojik tedavilerden akupunktur gibi alternatif tedavilere kadar uzanır. Kanıtlar, yaşam tarzı değişikliğinin PKOS'lu kadınlar için ilk tedavi seçeneği olması gerektiğini göstermektedir.

İnsülin duyarlılığını hedefleyen ve PKOS'lu kadınlar için kilo kaybını destekleyen müdahaleler, durumun yönetiminde kritik öneme sahiptir. PKOS'lu kadınların büyük bir çoğunluğu aşırı kilolu veya obezdir ve orta derecede kilo kaybı bile hiperandrojenizm ve menstrüel düzende klinik olarak anlamlı iyileşmelere neden olabilir. Birçok çalışma, egzersiz müdahalelerinin üreme işlevi üzerindeki etkisini incelemiş ve sonuçlar egzersizi takiben regl ve/veya yumurtlama sıklığında iyileşmeler olduğunu göstermiştir.

Son araştırmalar, yaklaşık 12 hafta boyunca orta yoğunlukta yapılan egzersizin, kan basıncı, insülin direnci ve üreme sonuçları dâhil olmak üzere kardiyometabolik risk faktörlerinde iyileşme sağladığını göstermektedir. Genel olarak Polikistik Over Sendromu'nda haftada en az 150 dakika fiziksel aktivite önerilir.

Egzersiz programınıza başlamadan önce hekiminize ve bir fizyoterapiste danışmanızı öneririz.”

Ayrıca Turhan, sıkça karşılaştığı bazı sorulara da şu örnekleri veriyor:

PKOS'um var ama herhangi bir semptom göstermiyorum bunun nedeni nedir?

PKOS'a sahip olmak ve herhangi bir semptom göstermemek mümkündür. Birçok insan, hamile kalmakta güçlük çekene veya bilinmeyen nedenlerle kilo alana kadar bu duruma sahip olduklarının farkında bile olmaz. Fark edebileceğiniz kadar şiddetli belirtileriniz yoksa hafif şiddette PKOS'a sahip olabilirsiniz.

PKOS'um varsa yine de hamile kalabilir miyim?

Evet. PKOS'a sahip olmak hamile kalamayacağınız anlamına gelmez. PKOS, kadınlarda kısırlığın en yaygın ancak tedavi edilebilir nedenlerinden biridir.

PKOS ve endometriozis arasındaki fark nedir?

PKOS ve endometriozis farklı durumlardır, ancak her ikisi de yumurtalık kistleri ve kısırlıkla bağlantılıdır. Çikolata kisti olarak da bilinen endometriozis yumurtalıklarda, fallop tüplerinde veya karın boşluğu gibi uterus dışındaki bölgelerde uterus iç yüzeyini döşeyen endometrial dokunun varlığı ile karakterize kronik bir hastalıktır. Tipik olarak pelvik ağrıya veya şiddetli adet kramplarına neden olur. PKOS'lu kadınlarda aşırı erkek hormonları nedeniyle düzensiz dönemler, öngörülemeyen yumurtlama ve diğer fiziksel yan etkiler görülür.

PCOS'unuz olduğundan şüpheleniyorsanız, hekiminizle belirtileriniz hakkında konuşun. Yaşam tarzı değişiklikleri ve tıbbi tedaviler semptomları yönetmenize, diğer sağlık sorunları riskinizi azaltmanıza ve hamile kalmanıza yardımcı olabilir.

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